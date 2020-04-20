Koronavirüsle mücadele kapsamında devlet tarafından ekonomik destek paketleri açıklanmaya devam ediyor. Ücretsiz izne çıkan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ve 15 Mart tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen işçilere ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar aylık 1.177 lira destek sağlanacağı açıklandı. Bu kapsamda "Ücretsiz izin maaş desteği başvuru nasıl yapılır? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
AYLIK 1.177 TL DESTEK SAĞLANACAK
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlar, 15 Mart tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen işçilere ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar aylık 1.177 lira destek sağlayacaklarını belirtti.
AİLE BİREYLERİ SAĞLIK HİZMETLERİNDEN FAYDALANACAK
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ekonomik önlemler içeren düzenlemeyle ilgili "Nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanlarımız, Genel Sağlık Sigortalı (GSS) sayılacak ve sigorta primleri İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak. Böylece, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri sağlık hizmetlerinden faydalanacak." bilgisini verdi.
Selçuk, yazılı açıklamasında, koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifinde çalışma hayatını yakından ilgilendiren konuların yer aldığını belirtti. Düzenlemeyle ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanamayan çalışanlar ile 15 Mart sonrasında iş sözleşmesi feshedilen işçilere ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar aylık 1.177 lira gelir desteği sağlayacaklarını bildiren Selçuk, şunları kaydetti:
"Buna ek olarak emekçilerimize bir iyi haber daha vermek istiyorum. Nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanlarımız, GSS'li sayılacak ve sigorta primleri İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak. Böylece, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri sağlık hizmetlerinden faydalanacak."
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurunun nasıl yapılacağına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Ancak kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan ve ücretsiz izne çıkarılan işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek. Buna göre, 3 ay boyunca 1.170 TL destek sağlanacak. Başvuru adresi belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Ücretsiz izin maaş desteği başvuru şartları henüz belli olmadı. Yapılan açıklamaya göre, 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçiler de bu destekten faydalanabilecek.
Başvuru şartları konusunda resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ KAÇ AY OLACAK?
Ücretsiz izin maaş desteği 3 ay olacak. Başkan Erdoğan ücretsiz izin maaş desteğinin süresini 6 aya kadar uzatabilecek.