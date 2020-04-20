Koronavirüsle mücadele kapsamında devlet tarafından ekonomik destek paketleri açıklanmaya devam ediyor. Ücretsiz izne çıkan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ve 15 Mart tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen işçilere ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar aylık 1.177 lira destek sağlanacağı açıklandı. Bu kapsamda "Ücretsiz izin maaş desteği başvuru nasıl yapılır? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

AYLIK 1.177 TL DESTEK SAĞLANACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlar, 15 Mart tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen işçilere ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar aylık 1.177 lira destek sağlayacaklarını belirtti.