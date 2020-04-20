Gözler orada! Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 3. faz 1000 TL yardım başvurusu ne zaman?

1000 TL YARDIM BAŞVURUSU NE ZAMAN?

3. faz biner lira ödeme için başvuruların e-Devlet üzerinden alınmaya başlanacağını belirten gözler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler BakanI Selçuk, "Faz 3 kapsamındaki ödemeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Aynı haneden birden çok başvuru yapılırsa bunu tek başvuru olarak değerlendireceğiz" ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, 3. faz kapsamındaki ödemelere ilişkin tarihleri ayrıca açıklayacaklarını sözlerine ekledi.

ÖDEMELER BAŞLADI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1.000 TL nakdi destek ödemelerinin başladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında ilk desteğin düzenli sosyal yardım alan 2 milyon 111 bin haneye 1-5 Nisan tarihleri arasında yapıldığını anımsatan Bakan Selçuk, "Corona virüsüyle mücadele kapsamında vatandaşlarımızı desteklemek için oluşturduğumuz Sosyal Destek Programımız üç fazdan oluşuyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla sahada ihtiyaç sahibi olarak belirlediğimiz 2.3 milyon haneye faz 2 kapsamında bin TL nakdi yardım yapıyoruz" diye konuştu.