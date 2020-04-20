Gözler orada! Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 3. faz 1000 TL yardım başvurusu ne zaman?

1000 TL yardım başvurusu ne zaman? Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara ödemeler yapılmaya devam ediyor. Bakanlık tarafından tespit edilen milyonlarca kişiye 2 farklı dönemde olmak üzere 1000 TL yardım yapıldı. 3. faz ödemelerinde ise değişiklik yapılacak. Bu sefer E-Devlet üzerinden başvuru alınacak. Başvuru yapan ve yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilen vatandaşlara 1000 TL ödeme yapılacak. Peki; 1000 TL yardım başvurusu ne zaman başlayacak? İşte detaylar…
1000 TL SOSYAL YARDIM SORGULAMA!
Aşağıda bulunan bağlantıya tıkladıktan sonra şifrenizle E-Devlet kapısına giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yapıldıktan sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama ekranından sorgulama yapabilirsiniz.
1000 TL YARDIM BAŞVURUSU NE ZAMAN?
3. faz biner lira ödeme için başvuruların e-Devlet üzerinden alınmaya başlanacağını belirten gözler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler BakanI Selçuk, "Faz 3 kapsamındaki ödemeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Aynı haneden birden çok başvuru yapılırsa bunu tek başvuru olarak değerlendireceğiz" ifadesini kullandı.
Bakan Selçuk, 3. faz kapsamındaki ödemelere ilişkin tarihleri ayrıca açıklayacaklarını sözlerine ekledi.
ÖDEMELER BAŞLADI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1.000 TL nakdi destek ödemelerinin başladığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında ilk desteğin düzenli sosyal yardım alan 2 milyon 111 bin haneye 1-5 Nisan tarihleri arasında yapıldığını anımsatan Bakan Selçuk, "Corona virüsüyle mücadele kapsamında vatandaşlarımızı desteklemek için oluşturduğumuz Sosyal Destek Programımız üç fazdan oluşuyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla sahada ihtiyaç sahibi olarak belirlediğimiz 2.3 milyon haneye faz 2 kapsamında bin TL nakdi yardım yapıyoruz" diye konuştu.
İlk destekte olduğu gibi bu hanelerin halihazırda sosyal yardımlar sisteminde kayıtlı olduğundan herhangi bir başvuruda bulunulmasına gerek olmadığını vurgulayan Selçuk, "Bin TL nakdi destek ödemesi bugün bu hanelerimizin PTT hesaplarına yatırılmaya başlandı. Bu yardımlar da yine bir önceki yardımda olduğu gibi bulaş riskini azaltmak için evlere götürülerek elden teslim ediliyor" dedi.
SOSYAL YARDIMI KİMLER ALABİLECEK?
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca;
3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunuveya 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında, halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacak.
Yardımdan otomatik olarak faydalanacaklar ise şöyle:
Yaşlı Aylığı
Engelli Yakını Aylığı
Silikozis Aylığı
Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım
Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım
Öksüz Yetim Yardımı
Şartlı Sağlık Yardımı
Çoklu Doğum Yardımı
Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı
Engelli Aylığı