Araç sahiplerine büyük müjde! Şirketler indirim yarışına girdi

Zorunlu olmasına rağmen sadece nisan ayında 380 bin kadar aracın trafik sigortasını yenilemediği hesaplandı. Bunun nedeni ise hem ekonomik kaygılar hem de aracını trafiğe çıkarmayan insanların herhangi bir risk ile karşılaşmayacağını düşünmesi.

YÜZDE 30'A VARAN İNDİRİMLER

Habertürk'ün haberine göre eve kapanan Türkiye trafik ve kasko sigortasını yaptırmayı askıya alınca şirketler hem trafik sigortasında hem kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirimler yapmaya başladı. Daha önce yüzde 10 indirim yaptığı bilinen şirketlerin de yeniden yüzde 30'a varan indirimler yapması nedeniyle bir kaç şirkette indirim oranı daha da fazla olabiliyor. Böylece devletin belirlediği ve ayda yüzde 1,5 artan trafik sigortası prim tavanlarının yüzde 30 altında trafik sigortası poliçesi satılmaya başlandı. Benzer durum kasko sigortası için de geçerli. Otomobilleri garajlarında veya evlerinin önünde duran vatandaşlar sokağa çıkma yasağı ve hafta için uygulanan kısmi yasak ile güvenlik açısından da sakınca görmediği için biten kasko sigortalarını yeniden yaptırmıyor. Bu durumu gören sigorta şirketleri ise fiyat indirerek vatandaşın sigortalı kalmasını sağlamaya çalışıyor. Şirketler ayrıca ödemelerin 1 ay geç başlamasını da sağlıyor.