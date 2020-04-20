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    • Ekonomi
    • 20.04.2020 16:26
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    • 20.04.2020 16:28
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    Son dakika: Araç sahiplerine müjde! e 5 kuruş indirim!

    Son dakika haberleri... Sendikasından () alınan bilgiye göre, indirim in pompa fiyatına ortalama 5 kuruş olarak yansıyacak. Buna göre başkent 'da ortalama 5,39 liradan satılan in , 5,34 lira olacak. Benzinin litresi 'da 5,25 liradan 5,20 liraya, 'de ise 5,42 liradan 5,37 liraya inecek.

    Araç sahiplerine müjde! Beklenen indirim geldi!

    in nda gece yarısından geçerli olmak üzere 5 kuruş indirime gidilecek.

    Sendikasından () alınan bilgiye göre, indirim in pompa fiyatına ortalama 5 kuruş olarak yansıyacak.

    Buna göre başkent 'da ortalama 5,39 liradan satılan benzinin litre fiyatı, 5,34 lira olacak. Benzinin litresi 'da 5,25 liradan 5,20 liraya, 'de ise 5,42 liradan 5,37 liraya inecek.

    AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
    Akaryakıt fiyatları, 'nin de dahil olduğu piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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