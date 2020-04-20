Ödemeler sürüyor! Emekli maaşları ne zaman hesaplarda olacak? 650 bin emekli zamlı maaş alacak

Özellikle şu günlerde emekli maaşı ödeme tarihleri merakla araştırılmaya başlandı. Emekli maaşları ayın 17'sinden itibaren yatırılmaya başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi kapsamında en düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkarıldığını açıklamıştı. Maaşı 1500 liranın altında olan yaklaşık 650 bin emekli, zamlı maaş alacak olmanın heyecanını yaşıyor. Peki, emekli maaşları ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte o sorunun yanıtı...

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli maaşları ne zaman ödenecek sorusu yanıt buldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ayın 17'sinden itibaren yeni ödemeleri hesaplarında görecek.