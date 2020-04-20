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    • Ekonomi
    • 20.04.2020 22:14
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    • 20.04.2020 22:14
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? |

    'da BIST 100 endeksi, 20 Nisan'ı yüzde 0,78 değer kazancıyla 98.945,88 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Gübre Fabrikaları 14,31 14,50 -1,31
    TAV Havalimanları 19,86 20,10 -1,19
    Eczacıbaşı İlaç 4,52 4,57 -1,09
    Güneş Sigorta 2,75 2,78 -1,08
    Çelebi 78,00 78,85 -1,08
    Reysaş GMYO 6,25 6,31 -0,95
    Sabancı Holding 7,71 7,78 -0,90
    Koç Holding 14,90 15,02 -0,80
    Enka İnşaat 6,43 6,48 -0,77
    Pegasus 51,50 51,90 -0,77
    Anadolu Grubu Holding 15,64 15,76 -0,76
    MLP Sağlık 12,87 12,95 -0,62
    Tüpraş 86,75 87,20 -0,52
    Eczacıbaşı Yatırım 9,91 9,95 -0,40
    Sasa Polyester 8,47 8,50 -0,35
    Aksa 6,15 6,17 -0,32
    Enerjisa Enerji 6,35 6,37 -0,31
    Tekfen Holding 14,16 14,20 -0,28
    Akbank 5,78 5,79 -0,17
    Koza Altın 70,50 70,60 -0,14

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