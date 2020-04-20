BİOSİS YERLİ SOLUNUM CİHAZI (VENTİLATÖR) NEDİR? KİMLER ÜRETİYOR?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Biosis ile ilgili açıklamalar yaptı

Bugün yapılan açıklamada "Yerli ve milli ventilatörümüz bugün itibarıyla üretilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiştir. 100 yerli solunum cihazının teslimatı yapılıyor. Bu dönemde özellikle dünyada en çok sorun olan solunum cihazları olmuştur.

BİOSİS KİMLER YAPTI?

Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde geliştirilen Baykar, Arçelik, ASELSAN ve Biosis ve Sanayi Bakanlığı'nın yoğun desteği ile üretilen ventilatörler de bugün itibari ile üretilmiş ve hazır hale getirilmiştir. Biz toplamda Mayıs ayına kadar 5 bine kadar üretilmesini planladık." denildi.

VENTİLATÖR NEDİR?

Bazen Solunum olarak da adlandırılan bir ventilatör, nefes alabilen havayı akciğerlerin içine ve dışına taşıyarak, fiziksel olarak nefes alamayan veya yetersiz nefes alan bir hastaya nefes vermek için mekanik ventilasyon sağlayan bir makinedir.