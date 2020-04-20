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    • Ekonomi
    • 20.04.2020 22:53
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    • 20.04.2020 23:09
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    Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu: Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı

    , sosyal yardım programının 3'üncü fazı için başvuruların e-Devlet üzerinden başladığını bildirdi. Selçuk, T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti.

    Yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı

    , sosyal yardım programının 3'üncü fazı için başvuruların e-Devlet üzerinden başladığını bildirdi.

    Bakan Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti.

    Cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini kaydeden Selçuk, paylaşımında "#BirlikteBaşaracağız" etiketini kullandı.

    Haberler Ekonomi Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu: Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı
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