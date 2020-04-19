



Tarım Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 45 firmaya ait 55 parti ürünü daha kamuoyuna açıkladı. Buna göre; içeceklerde, takviye edici ürünlerde ilaç etken maddesi bulundu. Ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenirken, baharatlarda gıda boyası, süt ürünlerinde nişasta, jelatin ve bitkisel yağ, kırmızı et ürünlerinde at, kanatlı, sakatat ve baş eti tespit edildi.