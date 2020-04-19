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    • Ekonomi
    • 19.04.2020 Gazete
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    Tarım ve gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeleri ifşa etti: Vatandaşa at eti yedirdiler

    , taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 45 firmaya ait 55 parti ürünü daha kamuoyuna açıkladı. Buna göre; içeceklerde, takviye edici ürünlerde ilaç etken maddesi bulundu.



    Tarım Bakanlığı,     taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 45 firmaya ait 55 parti ürünü daha kamuoyuna açıkladı. Buna göre; içeceklerde, takviye edici ürünlerde ilaç etken maddesi bulundu. Ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenirken, baharatlarda gıda boyası, süt ürünlerinde nişasta, jelatin ve bitkisel yağ, kırmızı et ürünlerinde at, kanatlı, sakatat ve baş eti tespit edildi.



    İŞTE HİLELER
    Sucuk: At eti



    Adana kebap: Kanatlı eti



    Lahmacun harcı: Kanatlı eti




    Tereyağı: Bitkisel yağ




    Kaymak: Nişasta



    Labne: Nişasta



    Bal: Fruktoz+Glukoz



    Kırmızı biber: Gıda boyası



    Zeytinyağı: Tohum yağları



    Çikolata: İlaç etken maddesi
    Haberler Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeleri ifşa etti: Vatandaşa at eti yedirdiler
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