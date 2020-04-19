1000 TL yardım başvurusu nereye yapılıyor? Milyonlara müjde bugün yattı! 1000 TL yardım PTT'ye yattı mı?

1000 TL yardım başvurusu nereye yapılıyor? Soruları sorulmaya devam ederken bugün müjdeli bir haber geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 3. faz 1000 TL maddi destek ödemeleri için de e-Devlet üzerinden başvuruların alınacağını, faz 3 kapsamındaki ödemelerin kişi bazlı değil, hane bazlı olacağını söyledi. Aynı haneden birden fazla kişinin başvurması halinde 1 kişinin başvurusu kabul edilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs önlemleri kapsamında açıklanan "Ekonomik İstikrar Paketi" kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira nakdi destek ödemesinin bugün başladığını duyurdu... Peki 1000 TL yardım PTT'ye yattı mı?
1000 TL nakit desteği başladı! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Ekonomik İstikrar Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira nakdi destek ödemesi bugün başladı." ifadelerini kullandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs önlemleri kapsamında açıklanan "Ekonomik İstikrar Paketi" kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira nakdi destek ödemesinin bugün başladığını duyurdu...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, ilk desteğin, düzenli sosyal yardım alan 2 milyon 111 bin haneye 1-5 Nisan 2020 tarihleri arasında yapıldığını anımsatan Bakan Selçuk; "Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlarımızı desteklemek için oluşturduğumuz Sosyal Destek Programımız 3 fazdan oluşuyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla sahada ihtiyaç sahibi olarak belirlediğimiz 2.3 milyon haneye Faz 2 kapsaminda 1.000 TL nakdi yardım yapıyoruz." diye konuştu.
Evlerde elden teslim ediliyor
İlk destekte olduğu gibi, bu hanelerin hali hazirda Sosyal Yardımlar sisteminde kayıtlı olduğundan herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmadığını vurgulayan Selçuk; "1.000 TL nakdi destek ödemesi bugün, bu hanelerimizin PTT hesaplarına yatırılmaya başlandı. Bu yardımlar da yine bir önceki yardımda olduğu gibi, bulaş riskini azaltmak için evlere götürülerek, elden teslim ediliyor." dedi.
Bir aileden sadece bir kişiye verilecek
1. Faz 1000'er TL ödemeleri için başvuruların e-devlet üzerinden alınmaya başlanacağını da belirten Bakan Selçuk: "Faz 3 kapsamındaki ödemeler kişi bazlı değil; hane bazlı yapılacak. Aynı haneden birden çok başvuru yapılırsa, bunu tek başvuru olarak değerlendireceğiz." ifadesinde bulundu.
Bakan Selçuk, 3. Faz kapsamındaki ödemelere ilişkin tarihleri ayrıca açıklayacaklarını da sözlerine ekledi.
E-DEVLET SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMA
Sosyal yardım sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi de e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor.
SOSYAL YARDIM NASIL ALINACAK?
PTT'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
*Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri süresince bazı PTT iş yerlerimizde yaşanan yoğunluğun, çalışma arkadaşlarımızın ve siz değerli müşterilerimizin koronavirüs hastalığı karşısında sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla 03.04.2020 tarihinden itibaren sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerimizi ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı aldık.
Alınan bu kararın ardından PTT dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçiler sosyal yardım ödemelerini evde yapacak.
SOSYAL YARDIMI KİMLER ALABİLECEK?
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca;
3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunuveya 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında, halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacak.