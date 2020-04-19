1000 TL yardım başvurusu nereye yapılıyor? Milyonlara müjde bugün yattı! 1000 TL yardım PTT'ye yattı mı?

Evlerde elden teslim ediliyor

İlk destekte olduğu gibi, bu hanelerin hali hazirda Sosyal Yardımlar sisteminde kayıtlı olduğundan herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmadığını vurgulayan Selçuk; "1.000 TL nakdi destek ödemesi bugün, bu hanelerimizin PTT hesaplarına yatırılmaya başlandı. Bu yardımlar da yine bir önceki yardımda olduğu gibi, bulaş riskini azaltmak için evlere götürülerek, elden teslim ediliyor." dedi.

Bir aileden sadece bir kişiye verilecek

1. Faz 1000'er TL ödemeleri için başvuruların e-devlet üzerinden alınmaya başlanacağını da belirten Bakan Selçuk: "Faz 3 kapsamındaki ödemeler kişi bazlı değil; hane bazlı yapılacak. Aynı haneden birden çok başvuru yapılırsa, bunu tek başvuru olarak değerlendireceğiz." ifadesinde bulundu.

Bakan Selçuk, 3. Faz kapsamındaki ödemelere ilişkin tarihleri ayrıca açıklayacaklarını da sözlerine ekledi.