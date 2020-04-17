18-19 Nisan İstanbul otobüs saatleri! Sokağa çıkma yasağı İETT otobüs, metrobüs, metro, vapur çalışma saatleri!

İstanbul otobüs saatleri 18-19 Nisan tarihleri için araştırılıyor. Sokağa çıkma yasağı İstanbul otobüs, metrobüs, metro, vapur çalışma saatleri merak konusu oldu. Hafta sonunda iki günü kapsayan sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak kapsamında vatandaşlar evlerinden dışarı çıkamayacak. Ancak işe gitmesi gereken ve gerekli şartları yerine getiren kişiler sokağa çıkıp toplu taşıma kullanabilecek. Peki, 18-19 Nisan İstanbul otobüs, metrobüs, metro, vapur çalışma saatleri nedir? Yanıtı haberimizde…
METROBÜS SAATLERİ!
İETT; sabah saat 07:00-10:00, akşam ise 17:00-20:00 saatleri arasında 445 hatta 4 bin 636 otobüs seferi gerçekleştirecek. Metrobüs hattında, sabah saat 06:00-10:00, akşam 16:00-20:00 saatleri arasında 240 sefer yapılacak.
METRO VE VAPUR SAATLERİ!
İBB, toplu ulaşımda sosyal mesafe kuralının rahat bir şekilde uygulanması için hafta sonu raylı sistem ve vapur seferleri de düzenleyecek.
METRO A.Ş.nin işlettiği Yenikapı-Atatürk Havalimanı Hattı, Yenikapı-Hacıosman Hattı, Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir Hattı, Kadıköy-Tavşantepe Hattı, Üsküdar-Çekmeköy Hattı, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda, 2 gün sokağa çıkma yasağı boyunca saat 7.00-10.00 ve 17.00-20.00 saatleri yarım saatlik aralıklarla metrolar çalışacak.
Etiler-Hisarüstü Metro Hattı, sokağa çıkma yasağı boyunca çalışmayacak, 20 Nisan Pazartesi'den itibaren tekrar seferlere başlayacak.
Pierloti ve Maslak teleferik hatları ile T3 Moda Nostaljik Tramvayı ve F1 Taksim Kabataş Füniküleri, salgın tedbirleri kapsamında alınan kararla daha önce durdurulmuştu.
Şehir Hatları A.Ş de Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Kabataş-Adalar, Bostancı-Adalar, Sarıyer-R. Kavağı-A. Kavağı, İstinye-Çubuklu olmak üzere toplam 7 hatta, 07.00-10.00 ve 17.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Adalar hatları da ihtiyaca yönelik olarak devam edecek. Denizde sefer saatleri, www.sehirhatlari.istanbul adresinde öğrenilebilecek.