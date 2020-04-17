18-19 Nisan İstanbul otobüs saatleri! Sokağa çıkma yasağı İETT otobüs, metrobüs, metro, vapur çalışma saatleri!

İstanbul otobüs saatleri 18-19 Nisan tarihleri için araştırılıyor. Sokağa çıkma yasağı İstanbul otobüs, metrobüs, metro, vapur çalışma saatleri merak konusu oldu. Hafta sonunda iki günü kapsayan sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak kapsamında vatandaşlar evlerinden dışarı çıkamayacak. Ancak işe gitmesi gereken ve gerekli şartları yerine getiren kişiler sokağa çıkıp toplu taşıma kullanabilecek. Peki, 18-19 Nisan İstanbul otobüs, metrobüs, metro, vapur çalışma saatleri nedir? Yanıtı haberimizde…

METROBÜS SAATLERİ!

İETT; sabah saat 07:00-10:00, akşam ise 17:00-20:00 saatleri arasında 445 hatta 4 bin 636 otobüs seferi gerçekleştirecek. Metrobüs hattında, sabah saat 06:00-10:00, akşam 16:00-20:00 saatleri arasında 240 sefer yapılacak.