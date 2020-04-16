ENGELLİLERE ÖNCELİK

- Kronik hastalığı olanlara öncelik verildi mi?

Öncelik engelli vatandaşlara tanındı. Daha sonra da başta KOAH olmak üzere diyabet, tansiyon hastalığı gibi kronik rahatsızlığı olanlara öncelik tanındı.

TELEFONU OLMAYANA DA

- Cep telefonu olmayanlar ya da üzerine kayıtlı olmadan kurumsal hat kullananlar ne yapacaklar?

Bu kişiler, herhangi bir eczaneye giderek TC kimlik numaralarını ve kodun kendilerine ulaşmasını sağlayacak bir cep telefonu numarasını vererek sisteme kayıtlarını yaptırabilirler.

BELEDİYELER DE DAĞITIYOR

Hürriyet'te yer alan habere göre, PTT Kargo ve eczanelerin yanı sıra ülke genelindeki belediyeler de vatandaşa ücretsiz maske ulaştırıyor. Pazar girişleri, toplu taşıma durakları ve meydanlarda kurulan stantlardan maskeler dağıtılıyor. Bazı belediyeler de kapıya kadar gelerek maskeleri adrese teslim ediyor.