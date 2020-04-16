'İŞ SONRASI SÜRSÜN'

Türkiye Emekliler Derneği Araştırma Müdürü Namık Tan, çalışırken yapılan aile yardımlarının emekli olunduğunda ödenmemesinin önemli bir gelir kaybına neden olduğunu belirterek, "Kamu çalışanları için eşi çalışmayanlara gösterge ve katsayı değerleri üzerinden aile yardımı yapılmaktadır..

İşçilere yapılan aile yardımı ise toplu iş sözleşmeleri ile sınırlı kalmış ve her iş kolu için farklı uygulanmaktadır. Sosyal bir ödeme olan aile yardımının emeklilik döneminde de devam etmesi sağlanmalıdır" diye konuştu.

MEMUR DA ALIYOR

Memur konfederasyonları da kamu görevlilerine ödenen aile yardımının emeklilikte de sürmesi talebini toplu sözleşme masasına taşımıştı. Halen memurlara çalışmayan eş için 332 lira, çocuklar için ise 0-6 yaş için 73,04, 6 yaş üstü için 36,52 lira ödeniyor..

TÜED NE DİYOR?

TÜED Başkanı Kazım Ergün, kamu çalışanları ile toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilerin farklı miktarlarda aile yardımı aldığını belirterek, "Çalışırken ödenen bu para, emekli olunduğunda kesiliyor. Aile yardımının emeklilik döneminde de devam etmesini istiyoruz" dedi.

MEMURUN GÖZÜ KPDK'DA

Konfederasyonlar da aile yardımının emeklilikte de sürmesi talebini toplu sözleşme masasına taşımıştı. Konunun Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda da ele alınıp karara bağlanması bekleniyor. Memurlara halen çalışmayan eş için 332 lira, çocuklar için ise 0-6 yaş için 73,04, 6 yaş üstü için 36,52 lira ödeniyor. Eğer talep hayata geçerse; eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan emekli 405,04 lira aile yardımı alabilecek.

Emekliye ne kadar aile yardımı verilecektir?

Düzenlenen toplantılarda emekliye aile yardımı ödemesine de karar verilmiştir.

Memurlara çalışma süreleri zarfında verilen aile yardımı ödemelerinin emeklilik döneminde de devam etmesi talebi yanıt bulmuştur.

Yapılan düzenlemelerle emeklilere de aile yardımı ödenmesi gündeme alındı.

Memurlara aile yardımları; Eşi çalışmayan memurlar için aylık 322 TL, 0-6 yaş çocuklu memurlar için 73.04 TL,

6 yaş üstü çocuklu memurlar için 36.52 TL,

Eşi çalışmayan 0-6 yaş arası 2 çocuklu memurlara 409,29 TL ödeme yapılacaktır.

Bütün bu ödeme koşulları göz önünde bulundurulduğunda 2 çocuğu olan emeklilere de aylık 405 TL'lik aile yardımı ödemesi yapılması bekleniyor.

Emekliye aile yardımı nedir?

Emekliye aile yardımı, devlet tarafından çocuk sahibi olan emeklilere yönelik sunulmakta olan yardımları kapsamaktadır. Yardımlarla, memur çalışanın eşinin çalışmaması durumunda aylık maaşa ek ödeme yapılır. Bu bağlamda çocuk sayısına göre ek yardım da eklendiğinde aile yardım ödemesi tutarı belirlenmektedir. Aile yardımları kapsamında 0-6 yaş arası çocuklara ve 6 yaş üstü çocuklara farklı tutarlarda ödemeler yapılmaktadır. Memurlar için yapılan aile yardım ödemesiyle birlikte yapılmış olan yeni düzenleme ve talepler karşısında emeklilerin de aile yardımı alabilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.

Çalışmaların sonucunda emekli memurlar aile yardımları almaya devam edecekler. Emekliler böylelikle her ay 405 TL daha fazla ödeme alacaklar. Bu tutardaki aile yardımından yalnızca iki çocuğu olan emekliler faydalanabilecek. Çocuk sahibi olan memurlara yapılan yardımların aynı zamanda emekliye de yapılması öngörülüyor. Şuanda konuya ilişkin herhangi bir duyuru yapılmamasına karşın emekli deneklerinin belirtmiş olduğu talep olumlu yanıt aldı ve şuanda konuya ilişkin adım atma hazırlığının sürdüğü kaydedildi.