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    • Ekonomi
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    • 16.04.2020 09:45
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    kararının ardından kısıntı beklentisi fiyatlarını yükseltti! | 16 Nisan 2020 fiyatı

    toplantısının ardından kararlaştırılan kısıntı fiyatlarını tekrar yükseltti. Spot piyasada ise Brent ünün varil fiyatı yüzde 0.11 düşüşle 27.97 dolara gerilerken, hafif ham petrolü yüzde 1.06 artışla 26.61 dolara yükseldi.

    Kısıntı beklentisi petrol fiyatlarını yükseltti!

    + Grubu'nun, diğer üreticilerin desteğiyle aldığı üretim kısıntısı kararının 1 Mayıs'tan itibaren uygulanmaya başlayacağına ilişkin beklentilerle fiyatlarınınyönü yeniden yukarıya döndü.

    Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve önderliğindeki diğer üreticilerin (OPEC+) yaptıkları kısıntı anlaşmasıyla Mayıs başından itibaren hampetrol arzının günde 12 milyon varil düşmesini bekliyor.

    hafif petrolünün Mayıs vadeli varil fiyatı yüzde 3.03 artışla 20.47 dolara, ün Haziran vadeli varil fiyatı da yüzde 2.96 artışla 28.51 dolara çıktı.

    Spot piyasada ise Brent ünün varil fiyatı yüzde 0.11 düşüşle 27.97 dolara gerilerken, ABD Batı Teksas hafif ham petrolü yüzde 1.06 artışla 26.61 dolara yükseldi.

    Küresel ekonomide durgunluğun öngörülenlerden de ağır geçeceğine ilişkin açıklamalarla altın fiyatları küresel piyasalarda yedi yılın zirvesine tırmanırken, iç piyasada da Cumhuriyet altını 2,500 lirayı aştı.

    Küresel emtia piyasalarında;
    - gümüş, yüzde 0.59 düşüşle 15.38 dolar,
    - altın, yüzde 0.09 artışla 1,717.69 dolar,
    - bakır, yüzde 1.48 düşüşle 5,111.50 dolar,
    - platin, yüzde 0.82 artışla 784.98 dolar,
    - paladyum yüzde 1.76 artışla 2,215.19 dolar düzeyindeydi.

    İç piyasada ise gram altın 382 liradan, çeyrek altın 628 liradan, Cumhuriyet altını da 2,507.50 liradan satılıyor.

    Haberler Ekonomi OPEC kararının ardından kısıntı beklentisi petrol fiyatlarını yükseltti! | 16 Nisan 2020 brent petrol fiyatı
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