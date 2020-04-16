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    • Ekonomi
    • 16.04.2020 09:26
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    • 16.04.2020 09:26
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    İcradan satılık ucuza daire! İstanbul, Ankara, İzmir'de , arsa, tarla ve araba fırsatı! İşte o ilanlar...

    İcradan satılan arsa, daire, dükkan, tarla gibi gayrimenkuller bazen yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Değerlerinin çok altına satılan bu taşınmazlarla ilgili ilanlar Basın İlan Kurumu tarafından düzenli şekilde yayınlanıyor. Son yayınlanan ilanlarda Türkiye'nin tatil cenneti Muğla'nın Bodrum ilçesinde satılan kargir bina fiyatıyla büyük ilgi çekti. Binlerce insan icra tarihi ve detaylarıyla ilgili araştırma yaptı. İşte Basın İlan Kurumu'nun yayınladığı bazı icradan satış ilanları...

    Bu ev fiyatıyla şaşırtıyor! Türkiye'nin tatil cennetinde...

    İcradan satılan ev, araba, arsa, dükkan, tarla gibi bazı taşınmazlar ve araçlar değerinin çok altında bir fiyata satışa çıkarıldığından dolayı çoğu zaman yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İhale usülü satışa çıkarılan bu gayrimenkul ve araçların ihalesine isteyen herkes katılabiliyor.

    Son yayınlanan ilanlarda Türkiye'nin tatil cenneti Muğla'nın Bodrum ilçesinde satılan kargir bina fiyatıyla büyük ilgi çekti. Binlerce insan icra tarihi ve detaylarıyla ilgili araştırma yaptı.

    BODRUM YENİKÖY'DE KARGİR BİNA

    Basın İlan Kurumu, güncel icradan satış ilanlarını sürekli olarak yayınlıyor. Sizler için bazı fırsatları derledik...

    İSTANBUL ESENLER'DE İCRADAN SATILIK 3+1 DAİRE / TIKLA

    İSTANBUL MALTEPE'DE SATILIK 3 YILLIK 105 METREKARE DAİRE

    İSTANBUL KARTAL'DA 3+1 DAİRE 460 BİN TL

    İSTANBUL ESENYURT'TA SATILIK DAİRE FIRSATI

    Haberler Ekonomi İcradan satılık ucuza daire! İstanbul, Ankara, İzmir'de icradan satılık daire, arsa, tarla ve araba fırsatı! İşte o ilanlar...
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