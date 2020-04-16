iPhone SE 2 Türkiye fiyatı belli oldu. iPhone SE 2 özellikleri nelerdir? iPhone SE 2 fiyatı merak ediyor. Apple yeni modelini bu sefer basın bülteniyle tanıttı. Birçok yeni özellikleriyle öne çıkan iPhone SE 2 modelinin fiyatı da dikkat çekiyor. iPhone SE 2 modelinin Android pazarından müşteri çekebileceği konuşuluyor. İşte, iPhone SE 2 özellikleri ve fiyatı!
IPHONE SE 2 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
iPhone SE'nin minik iPhone 11 olduğunu söyleyebiliriz. Telefonda iPhone 11 modellerinde yer alan Apple A13 yonga seti yer alıyor. iPhone 8 kasasına oturtulan bu modelde tek ana ekran tuşu yer alıyor. Telefonun arka bölümünde çift kamera kurulumu yerine tek kamera kurulumuna yer veriliyor.
Bu kamera yazılım ile porte fotoğraflar çekebiliyor. Diyafram değeri f/1.8 olarak belirlenen bu kamera geniş açılı bir lense sahip. Arka kamera 4K çözünürlüğünde 60 FPS hızında stereo ses ile video kaydı yapabiliyor.
Telefon ön tarafında ise f/2.2 diyafram değerinde 7 Megapiksellik kamera bulunuyor. iPhone 8 ile yaklaşık aynı pil ömrü sunacak olan bu model; 13 saate kadar video oynatma, 8 saate kadar online video izleme ve 40 saate kadar ses çalma.
4.7 inç büyüklüğünde 1334 x 750 piksel çözünürlüğünde 1400:1 kontrast değerinde IPS ekran ile gelen telefonda True Tone ekran ve P3 Gamut desteği yer alıyor. Haptic Touch teknolojisinin de kullanıldığı bu model 625 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor.
Depolama konusunda ise telefonun 64 GB, 128 GB ve 256 GB'lık sürümleri bulunacak. Apple'ın yeni küçük canavarı, Amerika'da 399 dolardan Türkiye'de ise 5.299 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak. Bu telefonu Türkiye'de aldığınız zaman tam 2.368 TL vergi ödeyeceğinizi belirtelim.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
- 4.7 inç büyüklüğünde 1334 x 750 piksel çözünürlüğünde 326 PPI değerli 1400:1 kontrast oranlı 625 nit parlaklıklı IPS ekran
- 8 çekirdekli Neural Engine
- 64GB / 128GB ve 256GB depolama birimi
- iOS 13 işletim sistemi
- IP67 sertifikası ile suya dayanıklılık
- 12 Megapiksel f/1.8 diyaframlı geniş açılı lens, OIS, 4K/60 FPS video ve 1080p / 240 FPS Slo mo kayıt desteği
- 7 Megapiksel f/2.2 diyaramlı ön kamera
- Touch ID
- Boyutlar: 138.4x 67.3×7.3mm
- Ağırlık: 148gram
- Gigabit-class 4G LTE 1.6Gbps, 802.11ax Wi Fi 6 with 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, GLONASS