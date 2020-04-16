iPhone SE 2 Türkiye fiyatı belli oldu. iPhone SE 2 özellikleri nelerdir? iPhone SE 2 fiyatı merak ediyor. Apple yeni modelini bu sefer basın bülteniyle tanıttı. Birçok yeni özellikleriyle öne çıkan iPhone SE 2 modelinin fiyatı da dikkat çekiyor. iPhone SE 2 modelinin Android pazarından müşteri çekebileceği konuşuluyor. İşte, iPhone SE 2 özellikleri ve fiyatı!

IPHONE SE 2 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

iPhone SE'nin minik iPhone 11 olduğunu söyleyebiliriz. Telefonda iPhone 11 modellerinde yer alan Apple A13 yonga seti yer alıyor. iPhone 8 kasasına oturtulan bu modelde tek ana ekran tuşu yer alıyor. Telefonun arka bölümünde çift kamera kurulumu yerine tek kamera kurulumuna yer veriliyor.