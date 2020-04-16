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    • Ekonomi
    • 16.04.2020 10:52
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    • 16.04.2020 10:55
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    için kritik tahmin! 640 lirayı görebilir! | 16 Nisan 2020 gram ve çeyrek

    Koronavirüsün ortaya çıkmasının ardından yükselişe geçen ve son günlerde rekor üstüne rekor kıran için kritik bir tahmin geldi. fiyatlarındaki yükselişin hem ons hem de gram tarafında bitmediğini, yıl içerisinde bu yükselişlerin devam edeceğini ve altının yatırımcısına yıllık bazda yüzde 35 değer kazandıracağını vurgulayan uzmanlar için 390 lira, için ise 640 lira tahmininde bulunuyor.

    Çeyrek altın için kritik tahmin! 640 lirayı görebilir!

    Koronavirüs salgının ardından yatırımcılar güvenli liman olarak gördüğü a yönelince rekor seviyelerde kaçınılmaz oldu.

    Altının ons fiyatı 1720 doların üzerine çıkarak son 8 yılın zirvesini görürken, 380 liranın üzerine çıkan ise tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

    Yeni günde gram altın 382 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını 2 bin 510 liradan, ise 629 liradan satılıyor.

    ÇEYREK ALTIN İÇİN 640 LİRA TAHMİNİ
    ndaki yükselişin hem ons hem de gram tarafında bitmediğini, yıl içerisinde bu yükselişlerin devam edeceğini ve altının yatırımcısına yıllık bazda yüzde 35 değer kazandıracağını vurgulayan uzmanlar gram altın için 390 lira, çeyrek altın için ise 640 lira tahmininde bulunuyor.

    Haberler Ekonomi Çeyrek altın için kritik tahmin! 640 lirayı görebilir! | 16 Nisan 2020 gram ve çeyrek altın fiyatları
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