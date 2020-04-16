SSK ve Bağ-Kur emeklileri Nisan ayının ortalarına geldiğimiz şu günler maaşların ödeneceği tarihi beklemeye başladı. Bu anlamda milyonlarca emeklinin kazanç artışları sürüyor. Tüm emeklilere her ay verilen ek ödemenin yüzde 4'ten 10'a çıkarılması gündemde. Talep hayata geçerse, ek ödeme tutarlarında 361 liraya varan artış olacak. Temmuz'da ise tüm emeklilere zam ve 1.000'er lira bayram ikramiyesi olacak. Emekliler, ek kazançlar ve zamlarla rahatlarken, gelirini artıracak bazı taleplerde de bulunuyor. Bunların başında da ek ödeme zammı geliyor. Peki, bu ödemeyle 2020 SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...