Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor katkılı yerli ve milli el dezenfektanı BOREL'i tanıttı.

Dönmez BOREL'in farklı satış noktalarında bugünden itibaren satışa sunulacağını söyledi. BOREL'in cilde zarar vermediğinin altını çizen Dönmez, "BOREL'in içeriğinde bulunan bor, etil alkol, gliserin, aloe vera, çay ağacı yağı ve lavanta elleri nemlendiriyor ve dermatolojik problemlere neden olmuyor" dedi. Dönmez ilk parti üretimin salgınla mücadelede sahada olan kahramanlara gönderileceğini söyledi. Dönmez daha sonra BOREL ürünü yüklü 4 kamyonu uğurladı.

EL TEMİZLİĞİ NASIL YAPILMALI?

Eller en az 20 saniye boyunca sabun veya suyla yıkanmalıdır. Sabunun elin her yerine temas etmesi için el yıkamaya başlamadan önce suyla ellerin ıslatılması ve sıvı sabun kullanılması gerekmektedir. Sabun veya suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. Nemli ortamlarda mikroorganizmalar daha hızlı çoğaldığı için eller yıkandıktan sonra mutlaka kağıt havlu ile kurulanması gerekir.

EL DEZENFEKTANI NASIL YAPILIR?

Ellerde gözle görülebilen bir kirlenme varsa 20 saniye boyunca bol su ve sabunla eller yıkanmalıdır. El yıkanmasına en fazla kirlenen tırnaklar ve baş parmak bölgesinden başlanmalıdır. Ellerinizde gözle görülebilen bir kirlenme yok ise su ve sabun yerine alkol bazlı el antiseptiği ile hijyen sağlanabilir.