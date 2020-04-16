2. faz ödemeleri için tarih netlik kazandı! İkinci 1000 lira yardım parası ödemesi ne zaman yapılacak?

İkinci 1000 lira yardım parası ödemesi ne zaman yapılacak? Milyonlarca kişi arama motorlarında bu soruya yanıt arıyor. Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 1000 TL sosyal yardım ödemesi ve kısa çalışma ödeneği hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, ödemeler ne zaman başlayacak? İşte Bakan Selçuk'un açıklamaları...

İKİNCİ 1000 LİRA YARDIM PARASI ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Şu an itibariyle bize başvuran firma sayımız 232 bine ulaşmış durumda. Şu anda 2 milyon 700 bin çalışanımız için kısa çalışma ödeneği başvurusu almış durumdayız." dedi.