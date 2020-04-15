Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç destek kredisi başvuruları vatandaşlar tarafından araştırılırken başvuru yapan milyonlarca kişi ise ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta temel ihtiyaç desteğine 3,7 milyon kişinin başvurduğunu belirtilmişti. Başvuru yapanlar şimdilerde ödeme tarihlerine ilişkin arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. İşte detaylar...
BİREYSEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, temel ihtiyaç kredi başvuru sonuçları neticelendirilecek. Kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup, müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebileceklerdir.
ÖDEME NASIL OLACAK?
10.000 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.
7.500 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.
5.000 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.
NASIL ÖDENECEK?
"Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" adı verilen uygulamada, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel segment müşterileri, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek.
Müşterilere, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacak. "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi", bankalar tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecek.
BAŞVURULAR, 1 NİSAN'DAN İTİBAREN KABUL EDİLMEYE BAŞLANDI
Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da VakıfBank'tan yalnızca birine başvuru yapabilecek. Başvurular, 1 Nisan'dan itibaren kabul edilmeye başlandı.
Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor. Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak; bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor.
ATM'DEN ÇEKİLEBİLECEK
Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.
ÖRNEK ÖDEME TABLOSU
|
Kredi Tutarı (TL)
|
Toplam Vade
|
Ödemesiz Dönem
|
Taksit Tutarı (TL)
|
10.000
|
36 ay
|
6 ay
|
376
|
7.500
|
36 ay
|
6 ay
|
282
|
5.000
|
36 ay
|
6 ay
|
188
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, küresel ölçekte yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlattı.
ZİRAAT BANKASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
HALKBANK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Halkbank'tan başvurulara ilişkin yapılan açıklama şu şekilde;
Halkbank İnternet Şubemize giriş yaparak; Başvuru Bireysel Kredi Başvurusu Kredi Türü: Tüketici Kredisi Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.
Halkbank Mobil Şubemize giriş yaparak; Başvuru Kredi Başvurusu Kredi Türü: Tüketici Kredisi Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.
0 850 222 0 400 Halkbank Dialog'u arayarak Sesli yanıt sisteminde önceliklendirilmiş işlemler menüsünde 2 numaralı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisini seçerek başvuruda bulunabilirsiniz.
Aralarında birer boşluk bırakarak "DESTEK, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar" ( Örnek SMS Metni: DESTEK 12345678910 3000 10000 ) yazıp 3452'ye SMS gönderebilirsiniz.