BİM 17 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayında! Cuma günü BİM'de SONY televizyon ve Samsung A70 sürprizi

BİM 17 Nisan aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi pek çok sürprizle geliyor. Cuma günü satışa sunulacak ürünler arasında SONY 50'' Full HD Smart Uydu Alıcılı Televizyon ve Samsung Galaxy A70 Cep Telefonu ön plana çıkıyor. Ayrıca PUBG oyun konsolu de dikkat çeken ürünler arasında. Peki, BİM 17 Nisan aktüel ürünler kataloğu ile hangi ürünler indirimli satılacak? İşte o ürünlerin listesi...

BİM 17 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

50'' Full HD Smart Uydu Alıcılı Televizyon

• X-Reality PRO işlemci

• Clear Audio + Entegre HD Uydu Alıcısı

• Motionflow XR 400Hz Bass Reflex Speakers

Samsung Galaxy A70 Cep Telefonu

• Ram: 6 GB

• Süper Hızlı Şarj: 25 W