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    • Ekonomi
    • 15.04.2020 22:22
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    • 15.04.2020 22:22
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    BİM 17 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayında! Cuma günü BİM'de SONY televizyon ve Samsung A70 sürprizi

    BİM 17 Nisan aktüel ürünler kataloğu için heyecanlı bekleyiş son buldu. Her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünleri satışa sunan BİM'de cuma günü onlarca ürün indirimli bir şekilde satışa sunulacak. Kataloğda bu hafta özellikle SONY 50’’ Full HD Smart Uydu Alıcılı Televizyon ve Samsung Galaxy A70 Cep Telefonu dikkat çeken ürünler arasında yerini aldı. Peki, cuma günü BİM'de hangi ürünler indirim olarak satışa sunulacak? İşte ürünleri...

    BİM 17 Nisan aktüel ürünler kataloğu sürpriz dolu!

    BİM 17 Nisan aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi pek çok sürprizle geliyor. Cuma günü satışa sunulacak ürünler arasında SONY 50'' Full HD Smart Uydu Alıcılı Televizyon ve Samsung Galaxy A70 Cep Telefonu ön plana çıkıyor. Ayrıca PUBG oyun konsolu de dikkat çeken ürünler arasında. Peki, BİM 17 Nisan aktüel ürünler kataloğu ile hangi ürünler indirimli satılacak? İşte o ürünlerin listesi...

    BİM 17 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    50'' Full HD Smart Uydu Alıcılı Televizyon

    • X-Reality PRO işlemci
    • Clear Audio + Entegre HD Uydu Alıcısı
    • Motionflow XR 400Hz Bass Reflex Speakers

    Samsung Galaxy A70 Cep Telefonu

    • Ram: 6 GB
    • Süper Hızlı Şarj: 25 W

    Haberler Ekonomi BİM 17 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayında! Cuma günü BİM'de SONY televizyon ve Samsung A70 sürprizi
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