Torba dolusu destek: Coronavirüs salgınına karşı hazırlanan ekonomik önlem paketi Meclis’e geldi





FATURALARA ERTELEME

✖ Konutlara ve faaliyetleri durdurulan işyerlerine ilişkin su faturası belediyeler tarafından 3 ay süreyle ertelenebilecek. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilecek.

✖ Hazine ve belediye taşınmazları ile milli parklar ve Orman Genel Müdürlüğü taşınmazlarına ve izinlerine ait borçlar, belediyelerin gelir vergisi tevkifatı ödemeleri ve sosyal sigorta prim ödemeleri 3 ay süreyle ertelenecek.

