Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen Koronavirüs salgını sonrasında trafik sigortası ve kasko'larda vatandaşlar indirim bekliyor. Bu anlamda otomobiller artık çok az kullanılıyor. Araç sigortası yapan şirketler sigortalılara ödedikleri paranın bir bölümünü geri veriyor veya bazı taksitlerini almayacağını açıklıyor. Allstate, Geico ve Liberty Mutual gibi firmalar para iadesi teklif ediyor. Yüzde 15 iade yapılan müşteriler var. Türkiye'de de sigorta şirketlerinin en fazla yakındığı alan olan kaza sayısı ve ölümlü kaza sayısında ciddi düşüşler görülüyor. Türk sigorta şirketlerinin bu duruma özel bir indirim yapıp yapmayacağı henüz belli değil. Ancak yılın ikinci çeyreğinde özellikle hasarlı kazalarda düşüşün artmasına kesin gözüyle bakılıyor.
TÜM KALEMLERDE DÜŞÜŞ VAR
2019'un ilk üç ayında toplam kaza sayısı, yaralanmalı kaza sayısı, maddi hasarlı kaza sayısı, ölü ve yaralı sayısı gibi kalemlerin hepsinde azalma var. Tek artış ölümlü kaza sayısında. Ancak nisan ayı hem önlemlerin daha sıkılaştırıldığı hem de ilk kez sokağa çıkma yasağının uygulandığı bir ay olduğu için rakamlarda ciddi düşüşler bekleniyor. Türk sigorta şirketlerinin bu duruma özel bir indirim yapıp yapmayacağı henüz belli değil. Ancak yılın ikinci çeyreğinde özellikle hasarlı kazalarda düşüşün artmasına kesin gözüyle bakılıyor.
1 AYLIK ÖTELEME YAPILDI
Koronavirüs nedeniyle Türk sigorta şirketleri şimdilik gelişmeleri izliyor. Sektördeki hemen hemen tüm firmalar bütün ürünlerinde kredi kartı ile ödemelerde 1 aylık taksit erteleme seçeneği sundu. Araç sigortası tarafında ise düşüş oranları henüz maliyet avantajı sağlayacak durumda değil. Bunda yolların boş olması nedeniyle hız yapılması ve hasarların yüksek olmasının yanı sıra kurdan dolayı yedek parça maliyetindeki artış etkili oluyor. Aynı zamanda araç satışlarındaki azalma nedeniyle yeni poliçe yapılamaması da şimdilik en büyük etkenlerden biri.
12 AY ÖDE 13 AY KULLAN
TÜRK sigorta şirketleri şu anda 12 aylık ödeme yapan müşteriye 1 aylık ilave kullanım hakkı verme üzerinde çalışıyor. Yani yıl boyunca ödenen aylık tutarlar sonrası 1 ay bedava sigorta geçerli olacak. Böylece yüzde 8.3 gibi bir indirim yapılmış olacak. Firmalar aynı zamanda müşterilerine farklı ürünler de tasarlıyor. Örneğin üç aylık aracın park halinde olduğu sürede başına gelebilecek doğal afet, terör saldırısı gibi riskler için sigorta ürünü sunulacak.
KADEMEYE GÖRE FİYAT
Trafik sigortasında primler sürücünün hasar geçmişine göre belirleniyor çok hasar yapanın sigorta primi yüksek, hasarsız sürücünün ise düşük oluyor. Fiyatlar, 'hasarsızlık kademesi' adı altında 7 basamaktan oluşan sisteme göre belirleniyor. 4. kademe, prim artırım ve indirimi içermeyen, ilk kez trafiğe çıkacak olanların kademesi. Daha açık anlatımla, 4. kademe trafik sigortasına giriş kademesi ve tavan fiyatta da tüm primler bu kademeye göre belirleniyor. Hasarsız geçen her yıl, bir kademe artıyor, 5-6 ve 7. kademeye kadar çıkılıyor. Bu kademe çıkışında da sürücülere belirli oranlarda indirim uygulanıyor. Hiç hasarı olmayan sürücüler 7. kademeye kadar çıkıyor ve en yüksek indirimi alıyor.
Tüm bu indirimler de 4. basamağa göre belirleniyor. Hasar yapıldığı her yıl için de kademe düşerek, 1. kademeye kadar iniliyor. Eğer bu hasar maddi ise bir kademe iniliyor; yok ölümlü ve yaralanmalı bir kaza ise iki basamak iniliyor. Nasıl ki, hasarsızlık kademesine göre belirli oranda indirim uygulanıyorsa; hasar durumuna göre de fiyata yine belirli oranda artırım uygulanıyor ki, 1. basamağa inen sürücüye en yüksek artırım yapılıyor.
KASKO NEDİR?
Araçları, karşılaşabilecekleri her türlü riske karşı güvence altına alan sigortaya kasko denir. Bu riskler genel olarak; trafik kazaları, yanma, çalınma veya çalınmaya teşebbüs edilmedir. Kasko sigortası, bir yıllık olarak düzenlenir. Sigortalıyı bu süre içerisinde sigorta kapsamındaki risklere karşı bir yıl boyunca finansal anlamda güvence altına alır. Kasko isteğe bağlı olarak yapılır. Kaskoda amaç, karşı araçtaki hasar ile değil sigortalı araçtaki hasar ile ilgilenmektir. Aracınızda oluşan hasarı poliçede yer alan maddelere göre kısmen veya tamamen karşılar.