Yatırıma devam ediyoruz

SICPA Türkiye CEO'su Aykut Ferah, Covid-19 salgını sebebiyle gündeme ve şirket olarak aldıkları önlemlere dair açıklamalarda bulundu. Ferah, "Kimseyi işten çıkartmayacağımız gibi, zorunlu yıllık veya ücretsiz izin gibi uygulamalar da gündemimizde değil. Başta çalışanlarımıza, çalışanlarımızın fiziksel ve ruh sağlıklarına önem veriyoruz. Müzelerimizin kapalı olduğu bu dönemi çalışanlarımız için en verimli şekilde değerlendiriyoruz, online eğitimler vermeye başladık" dedi. Aykut Ferah, Türkiye'de 13 yıldır faaliyette bulunan SICPA'nın, 1927 yılında İsviçre'nin Lozan kentinde kurulduğunu, günümüzde 32 ülkede kurulu yerel şirket ve ofislerinde 3 bin çalışanı ile faaliyet gösteren, ürünleri 180'den fazla ülkede satılan, güvenlik teknolojileri konusunda dünyanın en büyük kuruluşlarından biri olduğunu söyledi. SICPA Türkiye'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerin bilet satış ve bilet ürünleri geliştirme hizmetlerinin temini hakkında 2018 yılının Mart ayında düzenlenen ihaleyi kazandığını hatırlatan Aykut Ferah, ülkemizin gözbebeği 69 müze için bilet üretimi ve bilet satış operasyonları işlerini üstlendiklerini belirtti. Aykut Ferah, "Covid- 19 salgınının ülkemizde görülmesini takiben yapılan istişare toplantıları neticesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tedbiren tüm müzeleri ziyaretçi alımına kapattı. Evet birçok sektörde üretim durdu veya çalışmalar ciddi ölçüde yavaşladı ancak en büyük zararı turizm ve hizmet sektörleri gördü. Bu alanlardaki yaygın uygulamanın aksine çalışanlarımızın ve ailelerinin mağdur olmaması için şirket olarak tüm önlemlerimizi aldık, Mart ayı ücretlerini tam olarak ödedik, ödemeye de devam edeceğiz" dedi.