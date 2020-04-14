Maliye'nin son bir ay içinde beyanname verme sürelerini uzatmaya yönelik peş peşe düzenlemeleri oldu. Dünyanın da, ülkemizin de olağan üstü dönemden geçtiği bu günlerde bu ertelemelerden henüz haberdar olamayanlar olabilir.

Ama hiç tereddüte gerek yok: 65 yaş üstü kişiler, sokağa çıkma yasağı bitene kadar rahat olsunlar. Şu an beyanname vermek zorunda değiller... Koronavirüsün etkilerinin görülmeye başlanmasıyla ilk olarak gelir vergisinin beyan süresi uzatılmıştı...