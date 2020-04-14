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    • 14.04.2020 09:01
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    Son dakika: 'de yayımlandı! Enerjide atama ve kamulaştı!

    Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 'de yayımlanan karara göre, 'nin Çayeli ilçesine ulaştırılabilmesi için ihtiyaç duyulan şehir giriş istasyonunun yapımı için Yaka Mahallesi sınırları içerisindeki taşınmazın, Hazine adına tescil edilmek üzere tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

    Enerjide atama ve kamulaştırma!

    'nin Çayeli ilçesinde çalışmaları kapsamında bir taşınmazın acele kamulaştırılmasına karar verildi.

    Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 'de yayımlandı.

    Buna göre, Rize'nin Çayeli ilçesine doğal gaz ulaştırılabilmesi için ihtiyaç duyulan şehir giriş istasyonunun yapımı için Yaka Mahallesi sınırları içerisindeki taşınmazın, Hazine adına tescil edilmek üzere tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

    Öte yandan, Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Zafer Benli getirildi.

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