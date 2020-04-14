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    • 14.04.2020 12:40
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    • 14.04.2020 12:40
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    Son dakika: 'de 200 kilo ele geçirildi!

    'de Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Müdürülüğü ekipleri, ticari amaçlı kaçak kesim yapıldığı ihbarı üzerine bir işyerinde yaptığı denetimde yaklaşık 200 kilo ele geçirdi. Kesim raporu ve mezbaha mührü olmayan, kaçak kesim yaparak etleri satışa sunan iş yerindeki etlere el koyuldu. İşletme hakkında yasal işlem uygulanırken, mezbaha dışı kesilen etler imha edildi.

    Mersin'de 200 kilo kaçak et ele geçirildi!

    'in merkez Yenişehir ilçesinde, zabıta ekiplerince bir iş yerine yapılan denetimde yaklaşık 200 kilo ele geçirildi.

    İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Müdürülüğü ekipleri, ticari amaçlı kaçak kesim yapıldığı ihbarı üzerine bir işyerinde yaptığı denetimde yaklaşık 200 kilo kaçak et ele geçirdi.

    Kesim raporu ve mezbaha mührü olmayan, kaçak kesim yaparak etleri satışa sunan iş yerindeki etlere el koyuldu. İşletme hakkında yasal işlem uygulanırken, mezbaha dışı kesilen etler imha edildi.

    Yenişehir Belediyesi zabıta ekiplerinin vatandaşların sağlığını tehlikeye atanlara yönelik denetimlerini sürdüreceği belirtildi.

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