Şantiyelerde yeni tedbirler devrede: 1.2 milyon işçi için acil durum planı

milyona yakın işçinin çalıştığı şantiyelerde önlemler genişletildi.150 bin inşaat şantiyesi için 19 maddelik tedbir planı hazırladı:● Büyük çalışma ekipleri küçük birimlere ayrılacak.● En az çalışanla çalışma planları oluşturulacak.● İşçilerin koruyucu donanımlar kullanması sağlanacak.● Gıda ihtiyaçlarında hijyen kurallarına dikkat edilecek.