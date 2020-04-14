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    • Ekonomi
    • 14.04.2020 Gazete
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    Şantiyelerde yeni tedbirler devrede: 1.2 milyon işçi için acil durum planı

    1.2 milyona yakın işçinin çalıştığı şantiyelerde önlemler genişletildi. ve , 150 bin inşaat şantiyesi için 19 maddelik tedbir planı hazırladı.

    Şantiyelerde yeni tedbirler devrede
    1.2 milyona yakın işçinin çalıştığı şantiyelerde önlemler genişletildi. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, 150 bin inşaat şantiyesi için 19 maddelik tedbir planı hazırladı:

    ● Büyük çalışma ekipleri küçük birimlere ayrılacak.
    ● Şantiyelere ziyaretçi girişi yasaklanacak.
    ● En az çalışanla çalışma planları oluşturulacak.
    ● Çalışanların iletişimi asgari düzeye düşürülecek.
    ● İşçilerin koruyucu donanımlar kullanması sağlanacak.
    ● Sosyal mesafe ihlallerini önleyici tedbirler alınacak.
    ● Gıda ihtiyaçlarında hijyen kurallarına dikkat edilecek.
    ● Malzemelerin depolandığı alanlarda tedbirler alınacak.


    HAZAL ATEŞ
    Haberler Ekonomi Şantiyelerde yeni tedbirler devrede: 1.2 milyon işçi için acil durum planı
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