Şantiyelerde yeni tedbirler devrede: 1.2 milyon işçi için acil durum planı

1.2 milyona yakın işçinin çalıştığı şantiyelerde önlemler genişletildi. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, 150 bin inşaat şantiyesi için 19 maddelik tedbir planı hazırladı:
● Büyük çalışma ekipleri küçük birimlere ayrılacak.
● Şantiyelere ziyaretçi girişi yasaklanacak.
● En az çalışanla çalışma planları oluşturulacak.
● Çalışanların iletişimi asgari düzeye düşürülecek.
● İşçilerin koruyucu donanımlar kullanması sağlanacak.
● Sosyal mesafe ihlallerini önleyici tedbirler alınacak.
● Gıda ihtiyaçlarında hijyen kurallarına dikkat edilecek.
● Malzemelerin depolandığı alanlarda tedbirler alınacak.
HAZAL ATEŞ
● Büyük çalışma ekipleri küçük birimlere ayrılacak.
● Şantiyelere ziyaretçi girişi yasaklanacak.
● En az çalışanla çalışma planları oluşturulacak.
● Çalışanların iletişimi asgari düzeye düşürülecek.
● İşçilerin koruyucu donanımlar kullanması sağlanacak.
● Sosyal mesafe ihlallerini önleyici tedbirler alınacak.
● Gıda ihtiyaçlarında hijyen kurallarına dikkat edilecek.
● Malzemelerin depolandığı alanlarda tedbirler alınacak.
HAZAL ATEŞ