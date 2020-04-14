Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının azalış göstermesi ve Amerikan Merkez Bankası FED'in piyasaları 2,3 trilyon dolarlık ek kredi sağlamasıyla borsalar geçen hafta yükseldi. Oluşan pozitif ortama rağmen uzun vadeli piyasa psikolojisi ve teknik analizler borsaların henüz dip yapmadığını söylüyor.
Cam Hui'nin Marketwatch'daki köşe yazısına göre uzun vadede borsalar dip sinyali vermiyor. Piyasalar doğası gereği uzun vadede yukarı yönlü olmasına karşın birçok gösterge bu durumun zıttı olacağını gösteriyor. Genel olarak emtialar hisse senetleriyle birlikte hareket eder. Şu anda ise birbirlerinden negatif ayrıştılar.
Örnek olarak bakır/altın veya platin/altın oranlarını verebiliriz. Bu oranlar borsalar dip yaptığında borsalarla birlikte hareket ederken günümüzde borsalar yükselirken bu oranlar düşüşünü sürdürmekte.
S&P 500 Endeksi için hedefini 1275-1530 puan aralığı belirleyen isime göre Haziran gibi piyasalarda dip seviyelerini göreceğiz.
ABD borsalarının ayı piyasasına girmesi dışsal bir şokun ABD'yi resesyona sokması sonucunda oluşacak. Ekonomik durgunluk sonucunda ise ayı piyasalarını genellikle 18 aydan kısa sürmüyor. Ülkelerde normalleşmeler anlık değil zamana yayılan bir süreçtir.
Bank of America Fon Yöneticileri Anketi, Nisan ayı sonuçları yatırımcıların "aşırı kötümser" olduklarını, ancak bu kötümserliğin Nisan ayında tepe yapmasının muhtemel olduğunu ortaya koydu. Anket, fon yöneticilerinin yüzde 93'ünün 2020 yılında global resesyon beklediklerini gösterdi.
Anket, fon yöneticilerinin sadece yüzde 15'inin yaşanan KOVID-19 şokunda 'V' şeklinde bir toparlanma beklediklerini ortaya koyarken, yüzde 19 'W' şeklinde bir toparlanma beklediklerini ifade ettiler. Katılımcıların yüzde 52'si ise 'U' şeklinde bir toparlanma yaşanacağını öngördüler.