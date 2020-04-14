Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının azalış göstermesi ve Amerikan Merkez Bankası FED'in piyasaları 2,3 trilyon dolarlık ek kredi sağlamasıyla borsalar geçen hafta yükseldi. Oluşan pozitif ortama rağmen uzun vadeli piyasa psikolojisi ve teknik analizler borsaların henüz dip yapmadığını söylüyor.

Cam Hui'nin Marketwatch'daki köşe yazısına göre uzun vadede borsalar dip sinyali vermiyor. Piyasalar doğası gereği uzun vadede yukarı yönlü olmasına karşın birçok gösterge bu durumun zıttı olacağını gösteriyor. Genel olarak emtialar hisse senetleriyle birlikte hareket eder. Şu anda ise birbirlerinden negatif ayrıştılar.