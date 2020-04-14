Piyasalarda corona virüsünün etkisi görülürken döviz kurlarında da hareketli dakikalar yaşanıyor. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat şu saatlerde önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 6,7986'dan işlem görüyor. Bu kapsamda güncel döviz kurlarını öğrenmek isteyenler "Dolar/TL ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte piyasalarda güncel durum
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 375 BİN 800 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 375 bin 800 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 371 bin lira, en yüksek 377 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,95 artışla 375 bin 800 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 69 milyon 544 bin 232,71 lira, işlem miktarı ise 2.900 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 76 milyon 143 bin 572,71 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ve Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, Paskalya tatilinin ardından güne alış ağırlıklı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 değer kazanarak 334 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,1 artarak 10.681 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 5.846 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 primle 7.108 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kazançla 4.517 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 17.728 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,0930, sterlin/dolar paritesi 1,2560 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride bırakıldığı beklentisiyle, yatırımcıların risk iştahının arttığını belirtti.
Vaka sayısındaki artış hızının azaldığı İtalya'da hükümet, bazı sektörlerde sınırlı açılış ihtimaline işaret ederken, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina da Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan futbol liglerine mayısta devam edilmesini umduğunu ifade etti.
İki haftadır sektörlerin durma noktasına geldiği İspanya'da ise dün itibarıyla inşaat sektörü çalışanları, üretim odaklı KOBİ'ler ve küçük esnaf işbaşı yaptı.
Analistler, bugün Avrupa'da veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, Kovid-19 salgına ilişkin haber akışının yanı sıra ABD'de mart ayı ihracat ve ithalat fiyat endeksi verisinin takip edileceğini kaydetti.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların odağında olması sürdürdüğünü, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) açıklayacağı küresel büyüme tahminlerinin takip edileceğini belirtti.
Teknik açıdan dolar/TL'de 6,84'ün önemli direnç konuma geldiğine dikkati çeken analistler, 6,70 ve 6,60 seviyelerinin ise destek olarak izleneceğini kaydetti.