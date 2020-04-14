Banka kredilerinde yeni avantajlar: 36 ay vade, 6 ay ödenmeyecek! 15 Nisan kredi faiz oranı kaç oldu?

Kredi faizlerinde milyonlarca vatandaşa yeni imkanlar sunuldu. Son olarak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel destek ihtiyaç kredisiyle önemli bir adım attı. Kamu bankaları hane halkı geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlar 6 ay ödemesiz 10 bin TL'ye kadar kredi imkanı sundu. Kredi çekmeyi düşünenler ise bu kapsamda ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.

KAMU BANKALARDAN BİREYSEL DESTEK KREDİSİ İMKANI

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank tarafından hane halkı geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara temel ihtiyaç kredisi imkanı sunuldu. Başvurular bankalar tarafından 1 Nisan'dan bu yana alınmaya devam ediyor. Kamu bankalarının müşterileri sadece bir bankaya başvurarak 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi alabilecek.