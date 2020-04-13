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    • Ekonomi
    • 13.04.2020 09:56
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    • 13.04.2020 09:56
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    Dumankaya taşınmazlarını satışa çıkardı

    internet sitesinde yer alan duyuruda, ve şirketlerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazların 09.04.2020-20.04.2020 aralığında teklif toplama usulü ile ayrı ayrı ihale edilmek sureti ile satışlarının yapılacağı belirtildi.

    TMSF Dumankaya taşınmazlarını satışa çıkardı

    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ( ) Dumankaya Grubu şirketlerine ait 86 adet taşınmazın satışı için ihale açtığını duyurdu.

    TMSF internet sitesinde yer alan duyuruda, Uniplast Plastik Yapı Elemanları, Milsan Demirçekme, ve şirketlerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazların 09.04.2020-20.04.2020 aralığında teklif toplama usulü ile ayrı ayrı ihale edilmek sureti ile satışlarının yapılacağı belirtildi.

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