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    • 13.04.2020 18:13
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    Altın neden rekor kırıyor? | 13 Nisan 2020 gram ve fiyatları

    ve yeni haftaya rekor kırarak başladı. Şu dakikalarda 368 liraya kadar çıkan altın rekorunu genişletmeye devam ederken, çeyrek altın da 605 lirayı geçti. Peki altın neden rekor üstüne rekor kırıyor? İşte Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı’nın cevabı…

    Altın neden rekor kırıyor?

    Altının gram fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 368,7 liradan işlem görüyor. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, rekor seviye olan 369,4 lirayı görmesinin ardından saat 15.30 itibarıyla önceki 368,7 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda 605 lira, Cumhuriyet altını da 2.480 liradan satılıyor. Peki altın neden yükseliyor?



    Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan altının onsunda 1.660-1.700 dolar aralığının, da ise 350-380 lira aralığının takip edileceğini söyledi.



    Milliyet'te yer alan habere göre, Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



    "Hem dolar hem de ons altındaki yükseliş ile birlikte gram altın rekorlar kırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıldan beri gramda 360 seviyelerinin görülebileceğini her yorumumda dile getiriyordum. Beklediğimden hızlı olduğunu söyleyebilirim.



    Ons ise cuma günü 1,696.65 dolar ile Aralık 2012'den beri en yüksek seviyesinden kapadı. Şimdilik virüsün ekonomik etkileri yaratılan parayı altına yönlendiriyor. Gramda 370-373 bölgesinden bir düzeltme gelebilir. İlk etapta 362 seviyesi önemli. Bu seviye kırılmadığı sürece bir sonraki yukarı harekette 400-410 bölgesinin görülebileceğini düşünüyorum. Ons ve dolarda sert bir düzeltme ihtimalinde ise 330-350 bölgesinin alım için uygun bir bölge olduğunu düşünüyorum. Kısaca görüşüm 400-410 bölgesinin görülmesi yönünde. Bir düzeltme yaparak görmesi daha sağlıklı olur. Ama yapmazsa 373 ve 377 üzeri hızlıca 400'e gidebilir."

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