10 bin ve 5 bin TL kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milyonlarca kişinin başvuru yaptığı, 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli destek kredisi için gözler bankalardan yapılacak açıklamaya çevrildi. Temel İhtiyaç Kredisi'ne yaklaşık 3 milyon kişi başvurmuştu.
TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ SONUÇLARI AÇIKLANIYOR
Temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları Ziraat, Halkbank, Vakıfbank tarafından kısa mesaj ile vatandaşlara gönderilmeye başlandı.
SONUÇLAR BEKLENİYORDU
3 Kamu bankası da ilk günden bu yana sadece başvuruları aldı. Sonuçlar ise bugüne kadar açıklanmamıştı. Başvuru sayısının çok olması nedeniyle değerlendirme süreçleri 10 gündür devam ediyor. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih konu ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bu ürünümüzü kredi limiti 10 bin TL , şimdiye kadar 1.5 milyon başvuru aldık. Söz konusu destek temel ihtiyaçların karşılanması üzerine olduğu için de müşterilerimize dönüş yapabilmek adına yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çok kısa bir süre içinde bu desteğimizi kullandırmaya başlayacağız. "
SONUÇLAR NASIL AÇIKLANACAK?
10 bin TL temel ihtiyaç kredisi sonuçları, vatandaşlara kısa mesaj yolu ile iletilecek. Öte yandan internet bankacılığı olanlar, mobil uygulamadan da başvuru sürecini takip edebilir.
GELİRİ 5 BİN TL 'NİN ALTINDA OLANLAR
3 kamu bankası tarafından yapılan açıklamada, 10 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak vatandaşların, hane halkının gelirinin 5 bin TL 'nin altında olması gerektiği bildirildi.
ASGARİ ÜCRETLİLER , EMEKLİLER, ..
Bankalar, geliri 5 bin TL 'nin altında olan vatandaşlara , özellikle asgari ücretlilere, emeklilere, düşük gelir grubundaki vatandaşlara bu desteği sağlayacağını duyurdu.