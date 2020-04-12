TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

Temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları Ziraat, Halkbank, Vakıfbank tarafından kısa mesaj ile vatandaşlara gönderilmeye başlandı.

SONUÇLAR BEKLENİYORDU

3 Kamu bankası da ilk günden bu yana sadece başvuruları aldı. Sonuçlar ise bugüne kadar açıklanmamıştı. Başvuru sayısının çok olması nedeniyle değerlendirme süreçleri 10 gündür devam ediyor. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih konu ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu ürünümüzü kredi limiti 10 bin TL , şimdiye kadar 1.5 milyon başvuru aldık. Söz konusu destek temel ihtiyaçların karşılanması üzerine olduğu için de müşterilerimize dönüş yapabilmek adına yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çok kısa bir süre içinde bu desteğimizi kullandırmaya başlayacağız. "