KAMU BANKALARDAN DESTEK KREDİSİ İMKANI

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank tarafından hane halkı geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara temel ihtiyaç kredisi imkanı sunuldu. Başvurular bankalar tarafından 1 Nisan'dan bu yana alınmaya devam ediyor. Kamu bankalarının müşterileri sadece bir bankaya başvurarak 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi alabilecek.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, küresel ölçekte yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlattı.

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