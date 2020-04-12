Bireysel kredilerde 0,99'a varan faiz oranları! Bankaların en çok talep gören kredileri ihtiyaç kredileridir. Düğün, eğitim, seyahat, tatil, gıda ya da alışveriş gibi her türlü nakit ihtiyacın finanse edilmesi amacıyla sağlanan ihtiyaç kredilerinde faiz oranları araştırılarak başvuru yapılmalıdır. Bizler ise bugünkü haberimizde sizler için en uygun faiz oranı sağlayan bankaların ihtiyaç kredilerine ilişkin bilgileri düzenledik. Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Yani kişinin ticari amacı dışında kalan ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen kredidir. Bu tip krediyi kurumlar değil, yalnızca reel kişiler kullanabilir. Ancak, işletme sahipleri ticari gelirlerini göstererek kendi adlarına da kullanabilir.
CEPTETEB HOŞ GELDİN FAİZLİ İHTİYAÇ KREDİSİ
Türkiye Ekonomi Bankası'nın sağlamış olduğu ihtiyaç kredisinin detayları aşağıdaki gibidir:
Minimum 3 ay, maksimum 60 ay vade süreleri ile kredi kullandırılmaktadır.
Kullandırılabilecek olan kredi tutarı minimum bin TL, maksimum 30 bin TL'dir.
Uygulanacak olan faiz oranı vade süresine göre değişiklik göstermektedir. 3 ay ile 24 ay vade sürelerinde aylık yüzde 0,99, 25 ay ile 36 ay vade sürelerinde aylık yüzde 1,05, 37 ay ile 60 ay arasındaki vade sürelerinde ise uygulanan faiz oranı aylık yüzde 1,60 oranındadır.
Kredinin faiz oranı findeks notuna göre belirlenmektedir. Findeks notu 1850 ve üstü olan kişiler aylık yüzde 0,99 oranındaki hoş geldin faizinden faydalanabilirler. Kullandırılan krediden tutarın binde beşi kadar Kredi Tahsis Ücreti tahsil edilmektedir.
Kullanırılan krediden sigorta masrafı tahsil edilmektedir. Sigorta masrfaları krediyi kullanan kişinin yaşına, kredi tutarına ve faiz oranına göre değişiklik göstermektedir.
QNB FİNANSBANK'TAN UYGUN FAİZLİ İHTİYAÇ KREDİSİ
QNB Finansbank'ın sağlamış olduğu ihtiyaç kredisinin kullanımına ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:
Minimum 3 ay, maksimum 60 ay vade süresi ile kredi kullandırılmaktadır.
Kredinin alt limiti bin TL, üst limiti ise 65 bin TL'dir.
Faiz oranı her vade süresi için aynı olup, aylık yüzde 0,99'dur.
Kullandırılan kredi tutarının binde beşi kadar Kredi Tahsis Ücreti tahsil edilmektedir.
ŞEKERBANK'TAN NEFES ALDIRAN KREDİ
Şekerbank'ın sağladığı Nefes Aldıran Kredi, piyasadaki en düşük faizli ihtiyaç kredisidir. Ödeme kolaylıkla ve düşük faiz oranlı bu ihtiyaç kredisine ilişkin detaylar ise aşağıdaki gibidir:
Minimum 3 ay, maksimum 60 ay vade ile kullandırılmaktadır.
İhtiyaç kredisi türünde yer alan Nefes Aldıran Kredi'nin üst limiti 100 bin TL'dir.
Kredinin faiz oranı aylık yüzde 0,89'dan hoş geldin faizi ile başlamaktadır.
3 ay ile 36 ay vade süresinde Nefes Aldıran Kredi'nin faiz oranı yüzde 0,99'dur. 37 ay ile 60 ay vade süresinde ise aylık yüzde 1,09 faiz oranı uygulanmaktadır. Kullanırılan kredi tutarınn binde beşi kadar Kredi Tahsis Ücreti tahsil edilmektedir.
Kredi çekildikten sonra 3 ay taksit öteleme imkanı bulunmaktadır.
ING BANK İHTİYAÇ KREDİSİ
ING Bank'ın sağlamış olduğu ihtiyaç kredisi en düşük faizli krediler arasında yer alıyor. Başvuru kanalları aracılığı ile faydalanılabilecek olan ING ihtiyaç kredisine ilişkin detaylar ise aşağıdaki gibidir:
Minimum 1 ay, maksimum 60 aya kadar vade ile kredi kullandırılmaktadır.
Kredi alt limiti 2 bin TL, üst limiti ise 50 bin TL'dir.
Faiz oranı her vade süresi için aylık yüzde 0,99'dur.
Kullandırılacak olan kredi miktarının binde beşi kadar Kredi Tahsis Ücreti tahsil edilmektedir.
Faiz oranı krediyi kullanacak olan kişinin findeks notuna göre belirlenmektedir. Aylık yüzde 0,99 faiz oranı, findeks notu 1850 ve üzeri olan kişiler için geçerlidir. Kişiye özel olarak faiz oranı uygulanmaktadır. ING ihtiyaç kredisinden ayrıca sigorta masrafı tahsil edilmektedir. Sigorta masrafı ise krediyi kullanacak olan kişinin yaşı ve kredi tutarına göre değişiklik göstermektedir.
TÜRKİYE İŞ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ
Türkiye İş Bankası'nın sağlamış olduğu uygun faizli ihtiyaç kredisinin detayları aşağıdaki gibidir:Minimum 1 ay, maksimum 60 ay vade ile kredi kullandırılmaktadır.
Kredi alt limiti 3 bin TL, üst limiti ise 100 bin TL'dir.
Kredi için uygulanan aylık faiz oranı vade süresine göre değişiklik göstermektedir. 1 ay ile 24 ay vade sürelerinde aylık yüzde 0,99 faiz oranı uygulanırken, 25 ay ile 60 ay vade sürelerinde uygulanan aylık faiz oranı yüzde 1,05'tir.
Faiz oranı krediyi kullanacak olan kişinin findeks notuna göre değişiklik gösterebilmektedir.
Kullandırılacak olan kredi tutarının binde beşi kadar Kredi Tahsis Ücreti tahsil edilmektedir.
ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 0,96
Tüketici kredisi: 1,05
Konut kredisi: 0,94 (Sıfır konutlar için 0,79)
HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 0,94
İhtiyaç kredisi: 1,07
Konut kredisi: 0,94
VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1,05
Konut kredisi: 0,94
GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1,34
İhtiyaç kredisi: 1,19
Konut kredisi: 1,09
AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1.11 (0 km) 1,13 (2.el araçlarda)
İhtiyaç kredisi: 1,45
Konut kredisi: 0,99
QNB FİNANSBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1,45
İhtiyaç kredisi: 1,04
Konut kredisi: 1,28
TEB KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1,09
İhtiyaç kredisi: 1,14
Konut kredisi: 0,99
ING KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1,09
İhtiyaç kredisi: 0,99
Konut kredisi: 0,99
İHTİYAÇ KREDİSİ NEDİR?
İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler için son dönemde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yoluyla kredi alınabilmektedir. Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Yani kişinin ticari amacı dışında kalan ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen kredidir. Bu tip krediyi kurumlar değil, yalnızca reel kişiler kullanabilir. Ancak, işletme sahipleri ticari gelirlerini göstererek kendi adlarına da kullanabilir.
İHTİYAÇ KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR?
Gelir durumu ihtiyaç kredisi için en önemli şartlardan biridir. Birçok bankanın aradığı diğer şartlar ise;
18 yaşını doldurmuş olmak (Bankalar yine de 20 yaş ve üzerine kredi vermektedir.)
Vergi levhasının ya da SSK kaydının olması. (Son 3 aya dair)
Herhangi bir bankadan aldığınız borçtan dolayı takibe düşmemiş olmanız.
Bazı durumlarda kefil (Kefil olarak eşin rızası istenebiliyor.)
Gelirin resmi olarak beyan edilmesi.
Bunların dışında eğer ipotekli ihtiyaç kredisi çekilecekse, eşin rıza durumu istenebilir. İhtiyaç kredileri 36 ay vade ile kullanılabilir. İhtiyaç kredilerinde tüm hane halkının değil, yalnızca krediyi çekecek kişinin geliri hesaplanır. (Hane halkı kefil olabilir.) Yine birçok bankada gelirin en fazla %50'si aylık taksit olacak şekilde kredi çekilebiliyor.
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