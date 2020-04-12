Bahçeli villalar gözde oldu

Coronavirüs, müstakil bahçeli villalara talebi artırdı. Marmaris Emlakçılar Derneği ve İstanbul Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Zülfikar Soyvural, "Marmaris'in ve Datça'nın kırsal mahallelerinde 3 bin civarında müstakil villa var. İstanbul, Ankara, Bursa, Denizli, İzmir ve Eskişehir'den bahçeli ev satın almak için telefonla arayan ve web adreslerimize fiyat soran çok fazla" dedi. Soyyural, bahçeli villaların fiyatlarının 1 milyon 750 bin ile 3.5 milyon lira arasında değiştiğini söyledi.
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