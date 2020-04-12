Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 12.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Bahçeli villalar gözde oldu

    Coronavirüs, müstakil bahçeli villalara talebi artırdı. Marmaris Emlakçılar Derneği ve Başkanı Zülfikar Soyvural, "Marmaris'in ve Datça'nın kırsal mahallelerinde 3 bin civarında müstakil villa var.

    Bahçeli villalar gözde oldu
    Coronavirüs, müstakil bahçeli villalara talebi artırdı. Marmaris Emlakçılar Derneği ve Başkanı Zülfikar Soyvural, "Marmaris'in ve Datça'nın kırsal mahallelerinde 3 bin civarında müstakil villa var. İstanbul, Ankara, , Denizli, İzmir ve Eskişehir'den bahçeli ev satın almak için telefonla arayan ve web adreslerimize fiyat soran çok fazla" dedi. Soyyural, bahçeli villaların fiyatlarının 1 milyon 750 bin ile 3.5 milyon lira arasında değiştiğini söyledi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Bahçeli villalar gözde oldu
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri