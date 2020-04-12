TürkTelekom’dan dijital sağlık atağı

'un kurumsal girişim sermayesi şirketi, dijital patoloji alanında teknolojiler üreten yerli yapay zeka firması'un yüzde 12.2'sine ortak oldu. Bu güç birliğiyle TT Ventures, Virasoft'un dijital patoloji alanındaki ürünlerinin geliştirilmesinde önemli rol üstlenecek. Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı"Sağlık sektöründe fark yaratacak proje ve girişimlerimiz sürecek" dedi.