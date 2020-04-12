TürkTelekom’dan dijital sağlık atağı

Türk Telekom'un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures, dijital patoloji alanında teknolojiler üreten yerli yapay zeka firması Virasoft'un yüzde 12.2'sine ortak oldu. Bu güç birliğiyle TT Ventures, Virasoft'un dijital patoloji alanındaki ürünlerinin geliştirilmesinde önemli rol üstlenecek. Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, "Sağlık sektöründe fark yaratacak proje ve girişimlerimiz sürecek" dedi.
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