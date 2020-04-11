Tüm işçiler 3 ay iş güvencesinden yararlanacak

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın duyurduğu ücretsiz izne maaş desteğinin ayrıntıları netleşmeye başladı. Ücretsiz izne maaş desteği, hazırlanan pakette 'geçici istihdam güvencesi' başlığı ile yasal zemine oturtulacak, çalışanın kıdem hakkı korunacak, uygulama salgın süreci ile sınırlı tutulacak. Mevcut uygulamada ücretsiz izinde sadece 1 ay Genel Sağlık Sigortası (GSS) yatırılırken, devlet salgın süresince yatırmaya devam edecek.
Bütün işçiler salgınla mücadele tedbirleri kapsamında 3 ay süreyle iş güvencesinden yararlanacak. Faaliyetini durduran işverenin kısa çalışma ödeneği yerine herkesi ücretsiz izne çıkarmasının ise önü kesilecek. Kısa çalışmada son 60 gün hizmet akdi, 450 gün prim ödenmiş olması koşulu bulunuyor. Ücretsiz izin desteğine, çalışanı için kısa çalışma ödeneği koşulları uymayanlar başvurabilecek.
Bu desteğin işveren tarafından kötü niyetli kullanılması da önlenecek. Örneğin; faaliyetini durdurup da herkesi ücretsiz izne çıkarmaya izin verilmeyecek. Kısa çalışmada işçiye en az bin 752 lira ödenirken, teklife göre ücretsiz izne çıkanlara yaklaşık bin 200 lira verilecek. Bu uygulamayla işsizlik maaşından yararlanamayan, kısa çalışma ödeneği alamayanlara destek sağlanacak. İşverenler bu süreçte iş anlaşmalarını tek taraflı feshedemeyecek. Çalışanın kıdem tazminatı korunacak.
EV HİZMETLERİNİ DE KAPSAYACAK
Teklifte 3 aylık işten çıkarma yasağı tüm sektörleri kapsıyor. Hava taşımada, 50'den az işçili tarım işyerlerinde, ev hizmetlerinde ve küçük esnafa ait yerlerde İş Kanunu uygulanmıyor. İş güvencesine burası da dahil olacak.
HAZAL ATEŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.