Tüm işçiler 3 ay iş güvencesinden yararlanacak





Bu desteğin işveren tarafından kötü niyetli kullanılması da önlenecek. Örneğin; faaliyetini durdurup da herkesi ücretsiz izne çıkarmaya izin verilmeyecek. Kısa çalışmada işçiye en az bin 752 lira ödenirken, teklife göre ücretsiz izne çıkanlara yaklaşık bin 200 lira verilecek. Bu uygulamayla işsizlik maaşından yararlanamayan, kısa çalışma ödeneği alamayanlara destek sağlanacak. İşverenler bu süreçte iş anlaşmalarını tek taraflı feshedemeyecek. Çalışanın kıdem tazminatı korunacak.



EV HİZMETLERİNİ DE KAPSAYACAK

Teklifte 3 aylık işten çıkarma yasağı tüm sektörleri kapsıyor. Hava taşımada, 50'den az işçili tarım işyerlerinde, ev hizmetlerinde ve küçük esnafa ait yerlerde İş Kanunu uygulanmıyor. İş güvencesine burası da dahil olacak.



HAZAL ATEŞ