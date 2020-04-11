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    • 11.04.2020 11:07
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    Son dakika: duyurdu: Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanımız BOREL de

    Son dakika haberi... , "Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanımız BOREL de. Haftaya raflardaki yerini alacak. Kovid-19 ile mücadelemizde bütün kurumlarımızla milletimizin yanındayız." dedi. Başkan , geçen günlerde Bakan Dönmez'in tanıttığı bor katkılı el dezenfektanını kullanmış ve tam not vermişti.

    BOREL seri üretimde!

    Ankara'da Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) tarafından geliştirilen bor katkılı el dezenfektanında başladı. Bakan Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanımız BOREL seri üretimde. Haftaya raflardaki yerini alacak. Kovid-19 ile mücadelemizde bütün kurumlarımızla milletimizin yanındayız. Bugünlerin de hep birlikte üstesinden geleceğiz" açıklamasını yaptı.

    Bor katkılı el dezenfektanının 100 CC'lik şişelerde satılacağı ve fiyatının da piyasadakilerin altında olacağı ifade edildi.

    ERDOĞAN TAM NOT VERDİ
    Başkan , geçen günlerde 'in tanıttığı bor katkılı el dezenfektanını kullanmış ve tam not vermişti.


    CİLT DOSTU DEZENFEKTAN
    İde alkol, aloe vera, lavanta yağı, çay ağacı yağı ve gliserin bulunan dezenfektan cilt dostu olarak gösteriliyor. Borlu el dezenfektanı, içeriği nedeniyle ellerin fazla kuruyup yıpranmasını önlüyor.

    Eli nemli bırakıp yumuşaklık hissi veren dezenfektan ayrıca içinde bulunan bor nedeniyle antimikrobiyal özelliği taşıyor. Alkol ve esansiyel yağlar uçtuktan sonra borun elde kaldığı ve mikropları öldürüp yaraları iyileştirdiği ifade edildi.

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