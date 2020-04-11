Borlu dezenfektan ‘Borel’ rafa çıkıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla seri üretimi başlatılan borlu el dezenfektanı Borel, hafta başında raflarda olacak. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Eti Maden tesislerinde Borel'in seri üretiminin yapıldığını belirterek, "Hafta başında inşallah bir lansmanla duyurusunu yapacağız ve ardından Borel'i vatandaşlarımızla buluşturacağız" dedi. İlk etapta 100 ml boyutundaki el dezenfektanlarını uygun fiyattan sunacaklarını anlatan Dönmez, "1 ve 5 litrelik boyutlar için de üretim çalışmalarımız sürüyor" şeklinde konuştu.
BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK
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