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    • Ekonomi
    • 11.04.2020 Gazete
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    Borlu dezenfektan ‘’ rafa çıkıyor

    Başkan 'ın talimatıyla i başlatılan borlu el dezenfektanı , hafta başında raflarda olacak. , tesislerinde Borel'in seri üretiminin yapıldığını belirterek, "Hafta başında inşallah bir lansmanla duyurusunu yapacağız ve ardından Borel'i vatandaşlarımızla buluşturacağız" dedi.

    Borlu dezenfektan ‘Borel’ rafa çıkıyor
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla i başlatılan borlu el dezenfektanı , hafta başında raflarda olacak. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, tesislerinde Borel'in seri üretiminin yapıldığını belirterek, "Hafta başında inşallah bir lansmanla duyurusunu yapacağız ve ardından Borel'i vatandaşlarımızla buluşturacağız" dedi. İlk etapta 100 ml boyutundaki el dezenfektanlarını uygun fiyattan sunacaklarını anlatan Dönmez, "1 ve 5 litrelik boyutlar için de üretim çalışmalarımız sürüyor" şeklinde konuştu.

    BARIŞ ŞİMŞEK

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