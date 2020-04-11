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    • Ekonomi
    • 11.04.2020 Gazete
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    tutunamıyor

     ihraç eden ülkelerin aldığı 10 milyon varillik kısıntı kararı da varil fiyatlarındaki düşüşü durduramadı. nedeniyle düşmeye devam ederken, 27.4 milyon varillik arz fazlasına dikkat çekiliyor.

    Petrol tutunamıyor
    Petrol ihraç eden ülkelerin aldığı 10 milyon varillik kısıntı kararı da varil fiyatlarındaki düşüşü durduramadı. nedeniyle düşmeye devam ederken, 27.4 milyon varillik arz fazlasına dikkat çekiliyor. dün yüzde 4 düşerek 31 dolar seviyesine geriledi. Uzmanlar, kararın etkisinin ikinci çeyrekte görüleceğini belirtiyor.

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