Petrol tutunamıyor

Petrol ihraç eden ülkelerin aldığı 10 milyon varillik kısıntı kararı da varil fiyatlarındaki düşüşü durduramadı. Talep Coronavirüs nedeniyle düşmeye devam ederken, 27.4 milyon varillik arz fazlasına dikkat çekiliyor. Petrol dün yüzde 4 düşerek 31 dolar seviyesine geriledi. Uzmanlar, kararın etkisinin ikinci çeyrekte görüleceğini belirtiyor.
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