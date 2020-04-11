Market bakkallar açık mı? 11-12 Nisan sokağa çıkma yasağı market bakkallar açık olacak mı?

Market bakkallar açık mı? 11-12 Nisan sokağa çıkma yasağında market bakkallar açık mı sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. 31 şehirde Pazar gece yarısına kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Dün gece itibariyle başlayan yasak kapsamında vatandaşlar evlerde kalacak. İhtiyaçlarını gidermek isteyenler ise market ve bakkalların son durumunu araştırıyor. Peki, market bakkallar açık mı? İşte yanıtı…

MARKET BAKKALLAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından yaptığı açıklamada marketlerin durumuna da değindi. "Yarın fırınlar açık, kendi araçlarıyla dağıtacaklar. Sadece marketler açık değil." Açıklamasında bulunan Soylu, "Vatandaşlarımızı korumak için bu adım atılmıştır. Tam tersine bir bulaşa kapılmak için marketlerde veya fırınlarda oluşturulan bu kalabalığa gerek olmadığını, herkesin sakin olması gerektiğini belirtmek istiyorum." dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır. Saat 22.15 itibariyle valiliklere gönderilen genelgenin tüm detayları kamuoyu İle paylaşılacaktır" denildi.