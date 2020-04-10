Ücretsiz maskeler ne zaman gelecek? PTT E-Devlet maske siparişi sorgulama! Teslim edilmeye başlandı mı?

Ücretsiz maskeler ne zaman gelecek? PTT E-Devlet maske siparişi sorgulama! Maskeler ne zaman gelecek sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Maskeler teslim edilmeye başlandı mı? Parayla maske satışı yasaklanmış, maske dağıtımını devlet üstlenmişti. Kişi başına haftada 5 maske dağıtılacağı duyurulmuştu. Maskeleri gelmeyen vatandaşlar, ücretsiz maskeler ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. PTT E-Devlet maske siparişi sorgulama yapmak isteyen kişiler, maskelerin hangi gün teslim edileceğini araştırıyor. İşte detaylar…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda ücretsiz maske dağıtımı başlatıldı.
Başvuru yapan 20-65 yaş arası tüm vatandaşların evine her hafta maske götürülecek. Başvurular 6 Nisan'da alınmaya başlandı.
Kişi, hem kendisi hem de aile üyelerinin bilgilerini doldurarak ücretsiz maske temin edebiliyor. Vatandaşların her hafta, içinde 5 adet olan 1 paket maske alma hakkı bulunuyor.
ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU E-DEVLET'DE
Ücretsiz maske edinmek isteyen vatandaşlar başvurularını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak e-Devlet üzerinden yapabilir. Başvurunun yapılabilmesi için açılan sayfada ücretsiz maske başvuru sekmesine tıklanmalı ve TC. Kimlik Numarası, isim soyisim adres, telefon numarası bilgilerinin eksiksiz doldurulması gerekiyor. Formda ayrıca aile fertleriniz için de maske başvurusunda bulunabilirsiniz.
MASKELER ECZANELERDEN Mİ ALINACAK?
İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımına başlanma kararı alındı.
İşte İstanbul Eczacı Odasının açıklaması
Değerli Meslektaşlarımız;
Biz eczacılar, pandemiyle mücadelede en ön safta kesintisiz ilaç hizmeti ve sağlık danışmanlığı sunarak, günlerdir fedakarca büyük bir çaba sarfediyoruz. Sağlık hizmetinin vazgeçilmez bir halkası olan bizler, birinci basamak sağlık sunucusu olarak halk sağlığını korumak adına bu süreçte yine önemli bir görev üstlendik.
Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczanelerimiz üzerinden yapılması kararı alınmıştır.
Süreç şu şekilde işleyecektir:
Sağlık Bakanlığının temin edeceği maskeler İstanbul Ecza Koop, Selçuk Ecza ve Allianz Healthcare depolarına ulaştırılacak ve eczanelerimize dağıtımı yapılacaktır.
Eczanelerimizin sadece bir depo üzerinden 500 adet (10 kutu) maske talebinde bulunması gerekmektedir. Talepler Bakanlık tarafından takip edileceği için tek bir depo üzerinden talepte bulunulması önemlidir.
20-65 yaş arasındaki vatandaşlarımıza "10 gün için kişi başına 5 adet maske" verilecektir.
Vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelerimize bildirerek maske alabilecektir. Eczacılarımız, bu kodu TİTCK tarafından İTS veya Reçetem Sisteminde açılacak yeni bir butona girecektir. TİTCK tarafından hangi sistemin kullanılacağı belirlendikten sonra sizlerle ayrıca paylaşılacaktır.
Uygulama eczanelere maskelerin ulaşmasının ardından başlayacaktır.
Bulaş riskini azaltmak amacıyla maske takmanın zorunlu olduğu bugünlerde denetimsiz üretilmiş, sağlıksız maskelere mahkum edilen halkımıza 5236 eczanemiz ile ulaşılabilir ve güvenli maske temin etmek, salgınla mücadelenin başarıya ulaşmasında ve halk sağlığının korunmasında son derece önemli bir sağlık hizmetidir. Tüm meslektaşlarımızın bu bilinç ve hassasiyetle mesleki yeminimizin gereğini yerine getireceğinden kuşkumuz yoktur.
Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.
ÜCRETSİZ MASKENİN ÖZELLİKLERİ
5 Adet Cerrahi Maske 3 Katlı Ürün Özellikleri:
Yumuşak ve ayarlanabilir, tahriş etmez, rahat takılır.
Fiberglass ve lateks içermemektedir.
Filtreli, üç katlı, tek kullanımlık, lastikli ve 3 kıvrımlı olarak üretilmiştir.
Yuvarlak lastikli ultrasonik dikişlidir.
Kolay kullanıma uygundur.
Hava geçirgen kolay nefes almayı sağlayan non woven kumaştan uretilmiştir.
Gipe lastik kullanmıştır ve tek kullanımlıktır.
Hijyenik ve CE'li dir.
Yüze tam uyumludur
Beyaz, mavi yeşil renklerden 1 tanesi gönderilecektir.
ÜCRETSİZ MASKE NE ZAMAN GELİR?
E devlet üzerinden gerçekleşen ücretsiz maske siparişiniz onaylandığı takdirde sipariş onay kodu görülmesi gerekmektedir. Sipariş kodunuz ile ePTTAVM sitesinden takibi yapabilirsiniz. Sürecin 3 ila 5 gün olacağı tahmin ediliyor.
MASKE TAKMAK NERELERDE ZORUNLU?
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde her geçen gün yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Alınan önemler arasında belirlen yerlerde maske takma zorunluluğu da var.
Pazar yerleri ve marketler gibi toplu halde bulunulan tüm alanlarda maske takılmasının artık zorunlu olacağını ifade eden Erdoğan, toplu taşıma araçlarında da maske kullanımı kolluk kuvvetleri tarafından takip edileceğini bildirdi.
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