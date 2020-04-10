Ücretsiz maskeler ne zaman gelecek? PTT E-Devlet maske siparişi sorgulama! Teslim edilmeye başlandı mı?

Ücretsiz maskeler ne zaman gelecek? PTT E-Devlet maske siparişi sorgulama! Maskeler ne zaman gelecek sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Maskeler teslim edilmeye başlandı mı? Parayla maske satışı yasaklanmış, maske dağıtımını devlet üstlenmişti. Kişi başına haftada 5 maske dağıtılacağı duyurulmuştu. Maskeleri gelmeyen vatandaşlar, ücretsiz maskeler ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. PTT E-Devlet maske siparişi sorgulama yapmak isteyen kişiler, maskelerin hangi gün teslim edileceğini araştırıyor. İşte detaylar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda ücretsiz maske dağıtımı başlatıldı.

Başvuru yapan 20-65 yaş arası tüm vatandaşların evine her hafta maske götürülecek. Başvurular 6 Nisan'da alınmaya başlandı.