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    • Ekonomi
    • 10.04.2020 11:17
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    • 10.04.2020 11:20
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    Son dakika: A.Ş.'den lar hakkında açıklama!

    A.Ş. 10 yıldır aranmayarak zaman aşımına uğrayan paralar hakkında Basın İlan Kurumu’na bir ilan verdi. tarafından yapılan açıklamada lar hakkında “İlan edilen zamanaşımına uğramış, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri veya yan hizmetlerden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı , kar payı ve diğer getiriler zaman aşımı son tarihine kadar hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmaması ve kurumumuza hak sahipliğini ispatlayacak belge ve bilgilerle başvurmamaları halinde, kanun gereği Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilecektir” denildi.

    Dev banka açıkladı! Hesapta unutulan paralar...

    A.Ş. on yıldır aranmayan, zaman aşımına uğrayan yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacakların hak sahipleri ile mirasçılarını bilgilendirmek amacıyla ilan verdi.

    Verilen ilanda şu ifadelere yer verildi:
    30.12.2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 83.maddesi hükmü ve 27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı 'de yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmeliğin 24.maddesi gereğince;

    Şirketimiz nezdinde ve bu hesapla bağlantılı T.Vakıflar sı T.A.O nezdinde 01.01.2021-31.12.2021 takas tarihleri arasında zamanaşımına uğrayan, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri veya yan hizmetlerden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar internet sayfamızda ( http://www.vakifyatirim.com.tr ve http://www.vakifbank.com.tr/ ) ilan edilmiş olup, 31.12.2021 tarihine kadar müşterilerimizin sorgulamalarına açık kalacaktır. İlan edilen zamanaşımına uğramış, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri veya yan hizmetlerden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı , kar payı ve diğer getiriler zaman aşımı son tarihine kadar hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmaması ve kurumumuza hak sahipliğini ispatlayacak belge ve bilgilerle başvurmamaları halinde, kanun gereği Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilecektir. Kamuoyuna duyurulur.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den hesapta unutulan paralar hakkında açıklama!
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