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    • Ekonomi
    • 10.04.2020 10:50
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    • 10.04.2020 10:50
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    'dan 'na 1 milyon liralık destek

    Başkan 'ın koronavirüsle mücadele kapsamında başlattığı 'na bir destek daha geldi. bayilerinin, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira destek verdiği bildirildi. ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bayilerin de destek sağladığı belirtildi.

    ÇAYKUR'dan 1 milyon liralık destek

    Birçok iş kolu ve vatandaşı etkilemesi muhtemel sürecin en az zararla aşılması temenni edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Bu anlamda katkı sağlayacağına olan inancımızla, ülke genelinde faaliyet gösteren bütün bayilerimiz maddi katkıda bulunmak suretiyle sadece iyi zamanlarda değil, zor zamanlarda da halkımızın yanında yer almak istemektedirler. Bayilerimiz vesilesiyle kurumsal olarak bizler de bu ortak onuru ve gururu yaşamaktayız. olarak bütün bayilerimiz 1 milyon lira bağışla kampanyaya destek vermiştir."

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