Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.04.2020 09:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.04.2020 09:53
    ABONE OL

    Motorine bir indirim daha! Bu gece yarısından itibaren... | 11 Nisan 2020 güncel motorin litre fiyatı

    Son dakika haberine göre motorine bir indirim daha geliyor. Koronavirüs nedeniyle yaşanan dalgalanmanın ardından gerileyen petrol fiyatlarının etkisiyle motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor.

    Motorine bir indirim daha! Bu gece yarısından itibaren...

    Motorin fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.

    Buna göre, motorinin litre fiyatında ortalama 7 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

    AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Motorine bir indirim daha! Bu gece yarısından itibaren... | 11 Nisan 2020 güncel motorin litre fiyatı
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri