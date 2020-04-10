İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, üyelerinin 'Daha sağlıklı bir Türkiye için EvdeKal' sloganına uygun olarak faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı. Derneğe üye firmaların Coronavirüs'e karşı başlatılan topyekün mücadelede her türlü önlemi aldığını ifade eden Durbakayım, çalışanlarının öncelik taşıdığına vurgu yaptı.
İSTİHDAM KORUNACAK
İNDER üyesi markalar, bir bölüm çalışanlarını ücretli izne gönderirken, bir kısım çalışanlar ise home ofis çalışma sistemiyle istihdam içinde tutuldu. Projelerdeki satış ofislerinin çoğunda sosyal mesafe kuralı ile düzenlemeler yapıldı, bazıları da kapatılarak çağrı merkezlerine ve online irtibat sistemlerine ağırlık verildi. Kritik bölümlerde görev yapanların, tüm tedbirleri alarak ve dezenfekte edilmiş ofislerde dönüşümlü çalışmasına müsaade edildi. Nazmi Durbakayım, sektörde ekonomik anlamda sıkıntı yaşanmaması için İNDER üyesi firmaların mevcut istihdamı koruyacağını vurguladı. İstihdamın korunması için mevcut kaynakların kullanılacağını anlatan Durbakayım, "Devletin 3 ay boyunca kısa çalışma ödeneği ile destek olması, gücümüzü daha da artıracaktır" dedi.
İSTİHDAM KORUNACAK
İNDER üyesi markalar, bir bölüm çalışanlarını ücretli izne gönderirken, bir kısım çalışanlar ise home ofis çalışma sistemiyle istihdam içinde tutuldu. Projelerdeki satış ofislerinin çoğunda sosyal mesafe kuralı ile düzenlemeler yapıldı, bazıları da kapatılarak çağrı merkezlerine ve online irtibat sistemlerine ağırlık verildi. Kritik bölümlerde görev yapanların, tüm tedbirleri alarak ve dezenfekte edilmiş ofislerde dönüşümlü çalışmasına müsaade edildi. Nazmi Durbakayım, sektörde ekonomik anlamda sıkıntı yaşanmaması için İNDER üyesi firmaların mevcut istihdamı koruyacağını vurguladı. İstihdamın korunması için mevcut kaynakların kullanılacağını anlatan Durbakayım, "Devletin 3 ay boyunca kısa çalışma ödeneği ile destek olması, gücümüzü daha da artıracaktır" dedi.
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