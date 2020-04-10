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    • Ekonomi
    • 10.04.2020 Gazete
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    , ine taşındı

    , Coronavirüs salgını sürecinde çalışanların ve müşterilerinin sağlığını düşünerek satış ofislerini bir süreliğine kapatma kararı aldıktan sonra, tüm satış ve pazarlama süreçlerini i'ne taşıdı.

    Ege Yapı, dijital satış ofisine taşındı
    EGE Yapı, Coronavirüs salgını sürecinde çalışanların ve müşterilerinin sağlığını düşünerek satış ofislerini bir süreliğine kapatma kararı aldıktan sonra, tüm satış ve pazarlama süreçlerini Dijital Satış Ofisi'ne taşıdı. 'nın inde satış ekipleri; Cer İstanbul, ÇamlıYaka Konakları ve Kordon İstanbul projelerine dair görüntülü sunum yapabilirken, proje planlarını gösterebiliyor. Ayrıca satıştaki tüm daireler görüntülenirken, kaparo ödemeleri gibi tüm süreçler de yapılabiliyor. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, uzun yıllardır teknolojiye yatırım yapan markalardan biri olarak Coronavirüs salgını ile dijitalleşen yeni dünya düzenine tam ve eksiksiz olarak adapte olmaya özen gösterdiklerini vurguladı. En önemli önceliklerinin bu dönemde çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığı olduğunu ifade eden , şunları söyledi: ONLİNE BİLGİ
    "Müşterilerimizin satış ofislerine gelmeden projelerimiz hakkında online bilgi alabilmelerini sağlıyoruz. Satış ekiplerimiz uygun daire seçeneklerini, vaziyet planını, dairenin fiyatını ve ödeme alternatiflerini müşterilerine online olarak sunabildiği gibi, tüm bu bilgileri müşterinin talebi doğrultusunda tek bir tık ile teklif dosyasına çevirerek de gönderebiliyor. Projenin sunumları tamamlandıktan sonra, müşterinin isteği ve seçimi doğrultusunda sanal POS uygulaması ile daire için kaparo ödemesi alınabiliyor."

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